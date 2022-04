Ukrajinska sigurnosna služba objavila je u utorak fotografiju uhićenog proruskog političara Viktora Medvedčuka. On je snimljen u ukrajinskoj vojnoj uniformi s lisicama na rukama, a objavljeno je da je uhvaćen u specijalnoj operaciji nakon što je pobjegao iz kućnog pritvora u kojemu je bio od početka ruske invazije na Ukrajinu. Riječ je o čovjeku od najvećeg Putinovog povjerenja u Ukrajini, medijskom tajkunu i čelniku najveće oporbene stranke u Ukrajini - prokremaljske političke platforme Za život.

Bliskost s Putinom Medvedčuk je iskoristio da postane jedna od najutjecajnijih političkih figura u Ukrajini u protekla tri desetljeća. Ujedno je i jedan od najbogatijih tamošnjih ljudi - Forbes je lani procijenio da je "težak" 620 milijuna dolara.

S Putinom je 'kliknuo' na prvu

Iako je Medvedčuk javno opovrgavao da je njegova stranka prokremaljska, navodno je upravo njemu ili nekome iz njegovog kruga bilo namijenjeno da u slučaju ruskog svrgavanja vlasti u Kijevu - jednog od prvotnih ciljeva invazije na Ukrajinu - sastavi novu vladu po volji Putina.

Medvedčukovo poznanstvo s ruksim predsjednikom datira od prvih dana dolaska Putina na vlast u Rusiju. Može se reći da su njih dvojica "kliknuli" na prvu. Washington Post svojedobno je, pišući o Medvedčuku, naveo da on i Putin skupa ljetuju u Sočiju i običavaju zajedno gledati utrke Formule 1. Nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, Medvedčuk se našao pod sankcijama SAD-a zbog, kako su naveli u Washingtonu, njegovog "doprinosa situaciji", odnosno uloge njegove stranke "u potkopavanju demokratskih procesa i institucija u Ukrajini" ili najpreciznije - planiranja državnog udara uz pomoć Moskve.

No u to vrijeme, dok su u Donbasu bjesnili sukobi s tamošnjim separatistima, vlasti u Kijevu procijenile su da bi im Medvedčuk bio koristan posrednik s Kremljom. Kada je Volodimir Zelenskij postao predsjednik, Medvedčuka je optužio za financiranje terorističkih aktivnosti u Donbasu te naredio da mu se zamrzne imovina. Ubrzo potom Medvedčuk je optužen za veleizdaju i određen mu je kućni pritvor, što je izazvalo bijes u Moskvi.

Putin je krsni kum Medvedčukovoj kćeri

Koliko su Putin i Medvedčuk bliski ponajbolje govori činjenica da je ruski predsjednik krsni kum Medvedčukovoj kćeri Dariji. Kada se djevojčica rodila 2004. godine, njezin otac zamolio je svoga moćnog prijatelja da mu ukaže tu čast na crkvenom obredu. Ovaj je rado prihvatio molbu čovjeka s kojim ne dijeli samo ljubav prema Formuli 1, nego i stavove o tome kako Zapad nastoji udaljiti Ruse od Ukrajinaca. Putin je, navodno, obožavao svoje kumče i uvijek bi joj donosio cvijeće i plišane medvjediće kada bi dolazio u posjet Medvedčukovima u njihovu vilu na Krimu.

“Naš odnos se razvijao više od 20 godina. Ne želim reći da iskorištavam taj odnos, ali može se reći da je to dio mog političkog arsenala", otvoreno je priznao Medvedčuk u intervjuu američkom magazinu Time u proljeće prošle godine.

No, iskorištavanje je uzajamno jer je i Putinu odgovarao bliski odnos s čovjekom čija politička stranka u Ukrajini ima milijune pristaša, najjača je oporbena grupacija u parlamentu i usto je naklonjena Kremlju.

Putin radi njega izlazio iz izolacije i skidao masku

Dolaskom Joea Bidena u Bijelu kuću, SAD su zaoštrile odnos prema Medvedčuku. Kada je vlada u Kijevu zabranila emitiranje trima televizijskim kanalima u njegovu vlasništvu tvrdeći da otvoreno prenose prorusku propagandu, američko je veleposlanstvo pozdravilo tu odluku. Ubrzo potom je zaplijenjena imovina Medvedčukove obitelji u kojoj je i dio naftovoda koji rusku naftu vodi u Europu. Putin je te odluke ocijenio "očitim čišćenjem političkog polja koji prijeti Ukrajinu pretvoriti u svojevrsnu anti-Rusiju".

Nakon što su mu zamrznuti imovina i bankovni računi, Medvedčuk se javno požalio da "ne može plaćati ni račune ni režije".

O bliskosti Medvedčuka i Putina govori i to da je on jedan od malobrojnih koji su se s ruskim predsjednikom sastali uživo, i to više puta, dok je trajala pandemija covida-19 tijekom koje je Putin bio maksimalno izoliran od sviju. Posebno je znakovito da su Medvedčuk, njegova supruga (bivša televizijska voditeljica) i njihova kći bili među prvima koji su primili rusko cjepivo Sputnik V čim je ovo bilo odobreno. Ruske televizijske mreže objavile su tada i snimku Putinovog susreta s Medvedčukovima na kojemu se ruski predsjednik prvi puta od početka pandemije pojavio bez zaštitne maske na licu u društvu drugih.

Zamrznuta mu imovina i ugašeni televizijski kanali

U vrijeme kada su se upoznali - bilo je to u prvim godinama Putinove vladavine u Kremlju - Medvedčuk je bio šef kabineta tadašnjeg ukrajinskog predsjednika Leonida Kučme. Ukrajina je u to doba snažno ovisila o ruskim kreditima i jeftinom plinu, a vlastima u Kijevu nije bilo ni na pameti pridruživanje NATO-u ili Europskoj uniji. Njih dvojica još više su se zbližili nakon 2014. godine i revolucije na Majdanu kojom je srušena proruska vlada.

"U Ukrajini sada nema legitimne vlasti, nema se s kime razgovarati", bjesnio je tada Putin.

Istodobno je Medvedčuk došao na vrh američke crne liste sankcioniranih. No, zavaljujući financijskoj podršci iz Rusije, okupio je oporbenu platformu Za život, a njegova tri televizijska kanala nastavila su emitirati program po volji Moskve. Pita li se Zelenskog, on će reći da je odluka o gašenju Medvedčukovih televizijskih kanala bila ispravna odluka.

"Narativ u programima koje su emitirali bio je u službi ukidanja ukrajinske državnosti. Ti su televizijski kanali ubili mnogo ljudi u informacijskom ratu", kazao je Zelenskij za Time početkom veljače, nedugo prije ruske invazije.

Megajahta mu usidrena (i blokirana) u Hrvatskoj

Medvedčuk je, inače, vlasnik megajahte Royal Romance koja je bila usidrena u Rijeci. No, ondje je bila blokirana nakon proglašenja sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu. Koncem ožujka ipak je izdana dozvola da megajahta bude premještena u Trogir, gdje je sada usidrena.

Royal Romance je duga 92 metra i po svojim dimenzijama spada među pet posto najvećih luksuznih jahti na svijetu. Njena vrijednost procijenjena je na 15 do 20 milijuna dolara.

'On ima izravan pristup Putinu, malo je takvih'

Jedan neimenovani ukrajinski obavještajac, također govoreći za Time o Medvedčuku, kazao je kako je ovaj bio jedan od ključnih pregovarača s ruskom stranom kada se dogovarala razmjena zarobljenika tijekom borbi u Donbasu.

"On ima izravan pristup Putinu. Takvih nema mnogo", rekao je.

Medvedčuk je uhićen u svibnju prošle godine i optužen za profiterstvo i veleizdaju te stavljen u kućni pritvor s narukvicom za praćenje i policajcima pred vratima. Četiri dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu objavljeno je da je Medvedčuk pobjegao iz kućnog pritvora. Odmah se oglasio Medvedčukov odvjetnik kazavši da je ovaj bio prinuđen premjestiti se zbog prijetnji "nacionalističkih skupina" te da je o tome obavijestio vlasti. Sudeći po jučerašnjoj objavi ukajinske obavještajne službe SBU, Medvedčuk je doista utekao, ali se nije uspio dugo skrivati.

"Možeš biti proruski političar i godinama raditi za agresorsku državu. Možeš se i skrivati od pravde neko vrijeme. Možeš se i prerušiti u ukrajinsku vojnu uniformu... No, hoće li vam to pomoći da izbjegnete kaznu? Nema šanse! Lisice vas čekaju. I ostale izdajnike Ukrajine poput vas!", stoji u objavi SBU-a na Facebooku uz fotografiju uhvaćenog Medvedčuka.