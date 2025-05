Putin ignorirao ultimatum Njemačke, kancelar Merz otkrio što dalje

U ponoć je istekao rok koji je Njemačka postavila Rusiji i od nje zatražila da pristanu na 30-dnevno primirje s Ukrajinom.

Moskva se oglušila, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da su takvi ultimatumi neprihvatljivi i da tako ne mogu razgovarati s Rusijom.

Stože sankcije

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je u Berlinu ugostio grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa, a na zajedničkog konferenciji komentirao je koji su daljnji planovi Europe. Poručio je da će Europska unija uvesti strože sankcije Rusiji ako do kraja tjedna ne postignu napredak u pregovorima o prekidu vatre do kraja tjedna, javlja The Guardian.

"Razmatramo dodatne mjere u drugim područjima poput energetskog sektora i financijskog tržišta", kazao je njemački kancelar.

Analitičar The Guardiana Jakub Krupa ističe da će biti zanimljivo vidjeti kako će Kremlj odgovoriti na Merzove izjave, s obzirom na to da im se sada izravno obraća kancelar, a ne glasnogovornik njemačke vlade kao u ponedjeljak.

