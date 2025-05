Božo Kovačević otkrio uvjet pod kojim će Putin sjesti sa Zelenskim: 'Riskira ako ne dođe'

Broji se sitno do četvrtka 15. svibnja, dana koji je ruski predsjednik Vladimir Putin predložio za ponovno pokretanje izravnih pregovora s Ukrajinom o kraju rata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prihvatio je prijedlog, ali isključivo pod uvjetom da se dvojica čelnika izravno sretnu. U priču se uključio i američki predsjednik Donald Trump, koji je izjavio da bi također mogao doći u Tursku. Iako se datum primiče, Kremlj zasad ne otkriva hoće li Putin osobno doputovati.

Putin se sa Zelenskim oči u oči našao tek jednom i to u Parizu 2019. godine, prije početka sveobuhvatne invazije. Mogu li ponovno sjesti za isti stol pitali smo Božu Kovačevića, vanjskopolitičkog analitičara i bivšeg veleposlanika u Moskvi. "Ako se Trump pojavi, to bi apsolutno povećalo šanse da dođe i Putin. Uvjeren sam da će Putin biti u Istanbulu ako tamo bude i Trump", kaže Kovačević za Danas.hr.

Putin riskira ako se ne pojavi

"Rusija razmatra postizanje sporazuma o miru u Ukrajini kao moguću posljedicu prethodno uspostavljane normalizacije američko-ruskih odnosa. Za Rusiju, rat u Ukrajini je posljedica američke ekspanzije, a budući da Ameriku smatraju uzročnikom sukoba, iz njihove perspektive jedno dogovor sa SAD-om može dovesti do zadovoljavajućeg rješenja", nastavlja analitičar.

Foto: Profimedia Putin i Zelenski dosad su se sreli tek jednom - 9. prosinca 2019., nekoliko mjeseci nakon što je Zelenski stupio na dužnost. Sastali su se u Parizu na samitu poznatom kao 'Normandijski format'

Naš sugovornik objasnio je što bi se moglo dogodi ako se Putin ne pojavi u Turskoj. "Ako ne dođe, riskirat će promjenu odnosa Trumpa prema Rusiji i samom sebi, koji je zasad za rusku stranu bio povoljan. Trump je s njima pregovarao o kapitulaciji Ukrajine, a ako bi ga Rusija počela ignorirati, riskirali bi da se opredijeli za Ukrajinu", smatra Kovačević.

Trumpova uloga

Na pitanje što bi mogli ispregovarati ako sjednu za stol i mogu li ujednačiti svoje zahtjeve, Kovačević kaže: "Rusija i Ukrajina sami ne mogu doći do sporazuma jer su njihove početne pozicije dijametralno suprotne. Mislim da će predsjednik Trump sastanak u Istanbulu, ako do njega dođe, iskoristiti za to da ponovno stavi svoj prijedlog na dnevni red. To je priznanje Krima kao ruskog teritorija, privremena ruska uprava nad okupiranim teritorijem Ukrajine te obećanje SAD-a da Ukrajina neće ući u NATO savez".

Foto: RTL Danas Božo Kovačević

Kovačević pojašnjava i zašto je baš Istanbul grad u kojem bi se mogao održati povijesni sastanak. "Prije svega, Istanbul je voljan biti mjestom sastanka. Drugo, Putin je Istanbul predložio zato što su tamo 2022. godine održani pregovori između Rusije i Ukrajine. Tada je Ukrajina iznijela mirovni prijedlog koji je Rusija prihvatila. Međutim, Ukrajina je na pritisak Zapada kasnije odustala od vlastitog prijedloga. Očito je da je Putin predloživši Istanbul iskazao i očekivanje da će novi krug pregovora zapravo biti nastavak onoga o čemu se razgovaralo 2022.", govori nam Kovačević.

