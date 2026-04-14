Traži se Anino tijelo, FBI nudi novčanu nagradu: Ubojica je prošao i kroz Hrvatsku!

Američki FBI nudi nagradu od 25.000 američkih dolara koje bi dovele do posmrtnih ostataka Ane Marije Henao Knežević (40) nestale 2024. godine u Madridu. Za njezinu otmicu i ubojstvo osumnjičen je njezin suprug i biznismen David Knežević koji je u međuvremenu počinio samoubojstvo u zatvoru.

Ana je bila kolumbijskog podrijetla, a kasnije je živjela u Americi. U Španjolsku se preselila tijekom razvoda. Svaki trag joj se izgubio 4. veljače 2024. godine u Madridu, gdje je, sumnjaju istražitelji, ubijena dva dana ranije.

Foto: FBI

Foto: FBI

Istražitelji još uvijek pokušavaju riješiti misterij gdje je njezino tijelo. Vjeruju da se suprug riješio njezinih ostataka negdje na ruti od Madrida do Beograda, gdje je prolazio kroz Španjolsku, Francusku, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.

FBI je također objavio fotografije prepoznatljive ogrlice i dnevnika koji su pripadali žrtvi, a koji nisu pronađeni u njezinom stanu. Nadaju se da bi ih netko mogao prepoznati.

Henao Knežević zadnji su put snimile nadzorne kamere dok je ulazila u svoju zgradu u Madridu 2. veljače malo prije 14 sati. Istoga dana odradila je poslovni videopoziv, a u 22 sata i jednu minutu poslala je posljednju poruku prijateljima.

Muž počinio samoubojstvo tijekom istrage

Snimka nadzorne kamere te je večeri oko pola deset snimila muškarca, vjeruje se njezinog supruga. Ušao je u zgradu noseći motorističku kacigu i reflektirajući prsluk. U pokušaju da onesposobi kamere, sprejem je poprskao jednu od njih, a zatim je napustio zgradu s koferom u kojem je, vjeruju istražitelji, bilo Anino tijelo.

Foto: FBI

Foto: FBI

Žena nakon toga više nikada nije viđena, a svi dokazi upućuju da više nije živa.

Prema rekonstrukciji FBI-ja, Knežević je krajem siječnja unajmio tamnoplavi Peugeot 308. u Beogradu sa zatamnjenim staklima. Njime je stigao do Madrida, prolazeći kroz Hrvatsku, Sloveniju, Francusku i Italiju.

Više je puta mijenjao ukradene registracijske pločice kako bi prikrio trag. Istom rutom se vratio u Srbiju, a vjeruje se da je upravo na povratku negdje bacio Anine posmrtne ostatke.

Knežević je optužen za otmicu i ubojstvo, nasilje u obitelji sa smrću i ubojstvo američke državljanke u inozemstvu.

Foto: FBI

Foto: FBI

U travnju prošle godine pronađen je bez svijesti u Federalnom pritvorskom centru u Miamiju. Njegov odvjetnik potvrdio je da je počinio samoubojstvo tijekom istrage.

FBI apelira na građane da im se jave ako imaju bilo kakve informacije koje bi im pomogle u zatvaranju ovog poglavlja mučne istrage. To mogu učiniti u lokalnom uredu FBI-ja, najbližem američkom veleposlanstvu ili konzulatu ili putem interneta na tips.fbi.gov.

