Europski čelnici stali uz Zelenskog: Protive se američkom planu za okončanje rata
Četvorica čelnika 'posebno su pozdravila predanost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj pruže čvrsta sigurnosna jamstva'
Njemački, francuski i britanski čelnici složili su se u petak tijekom telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom o "dugoročnom očuvanju vitalnih europskih i ukrajinskih interesa", navodi se u priopćenju ureda njemačkog kancelara.
Nakon predstavljanja američkog plana koji uključuje brojne ukrajinske ustupke Rusiji nakon gotovo četiri godine rata, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer pozdravili su "američke napore", ali i prenijeli Volodimiru Zelenskom "njihovu potpunu i nepokolebljivu podršku na putu do trajnog i pravednog mira".
Razlika Europe i Amerike
Četvorica čelnika "posebno su pozdravila predanost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj pruže čvrsta sigurnosna jamstva".
I dok američki plan odmah poziva na velike teritorijalne ustupke i ograničavanje ukrajinskih oružanih snaga, Europljani žele da to bude "početna točka za sporazum i da ukrajinske oružane snage budu u stanju učinkovito braniti suverenitet Ukrajine".
Također su se obvezali da će "dugoročno težiti cilju očuvanja vitalnih europskih i ukrajinskih interesa", navodi se u izjavi vlade u Berlinu.
Ranije je glasnogovornik Friedricha Merza postavio sličan zahtjev, smatrajući važnim "da ukrajinske oružane snage ostanu sposobne braniti se".
Američki plan
Američki dužnosnik izjavio je u četvrtak da američki plan za Ukrajinu uključuje sigurnosna jamstva Washingtona i njegovih europskih saveznika jednaka jamstvima NATO-a u slučaju budućeg napada, potvrđujući ranija izvješća u tisku.
Prema tom planu, u koji je AFP imao uvid, Kijev bi se morao obvezati da se nikada neće pridružiti NATO-u i ne bi koristio mirovne snage, iako plan predviđa stacioniranje europskih borbenih zrakoplova u Poljskoj radi zaštite zemlje.
Američki plan od 28 točaka poziva na značajne teritorijalne ustupke, pri čemu se od Ukrajine očekuje da prepusti istok zemlje Rusiji i prihvati okupaciju dijela južne Ukrajine.
Također se predlaže ograničavanje ukrajinske vojske na 600.000 vojnika te lišavanja Ukrajine oružja dugog dometa.
