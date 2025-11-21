FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TELEFONSKI RAZGOVARALI /

Europski čelnici stali uz Zelenskog: Protive se američkom planu za okončanje rata

Europski čelnici stali uz Zelenskog: Protive se američkom planu za okončanje rata
×
Foto: L.urman/starface/imago Stock&people/profimedia

Četvorica čelnika 'posebno su pozdravila predanost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj pruže čvrsta sigurnosna jamstva'

21.11.2025.
15:26
Hina
L.urman/starface/imago Stock&people/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemački, francuski i britanski čelnici složili su se u petak tijekom telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom o "dugoročnom očuvanju vitalnih europskih i ukrajinskih interesa", navodi se u priopćenju ureda njemačkog kancelara.

Nakon predstavljanja američkog plana koji uključuje brojne ukrajinske ustupke Rusiji nakon gotovo četiri godine rata, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer pozdravili su "američke napore", ali i prenijeli Volodimiru Zelenskom "njihovu potpunu i nepokolebljivu podršku na putu do trajnog i pravednog mira".

Razlika Europe i Amerike

Četvorica čelnika "posebno su pozdravila predanost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj pruže čvrsta sigurnosna jamstva".

I dok američki plan odmah poziva na velike teritorijalne ustupke i ograničavanje ukrajinskih oružanih snaga, Europljani žele da to bude "početna točka za sporazum i da ukrajinske oružane snage budu u stanju učinkovito braniti suverenitet Ukrajine".

Također su se obvezali da će "dugoročno težiti cilju očuvanja vitalnih europskih i ukrajinskih interesa", navodi se u izjavi vlade u Berlinu.

Ranije je glasnogovornik Friedricha Merza postavio sličan zahtjev, smatrajući važnim "da ukrajinske oružane snage ostanu sposobne braniti se".

Američki plan

Američki dužnosnik izjavio je u četvrtak da američki plan za Ukrajinu uključuje sigurnosna jamstva Washingtona i njegovih europskih saveznika jednaka jamstvima NATO-a u slučaju budućeg napada, potvrđujući ranija izvješća u tisku.

Prema tom planu, u koji je AFP imao uvid, Kijev bi se morao obvezati da se nikada neće pridružiti NATO-u i ne bi koristio mirovne snage, iako plan predviđa stacioniranje europskih borbenih zrakoplova u Poljskoj radi zaštite zemlje.

Američki plan od 28 točaka poziva na značajne teritorijalne ustupke, pri čemu se od Ukrajine očekuje da prepusti istok zemlje Rusiji i prihvati okupaciju dijela južne Ukrajine.

Također se predlaže ograničavanje ukrajinske vojske na 600.000 vojnika te lišavanja Ukrajine oružja dugog dometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'

Volodimir ZelenskiUkrajinaSadEmmanuel MarconFriedrich Merz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TELEFONSKI RAZGOVARALI /
Europski čelnici stali uz Zelenskog: Protive se američkom planu za okončanje rata