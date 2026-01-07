Vlakom po Europi bez troška: Više od 40.000 mladih dobit će besplatne putne propusnice

Više od 40 000 osamnaestogodišnjaka imat će priliku besplatno putovati vlakom širom Europe nakon što im je Europska komisija dodijelila putne propusnice u najnovijem krugu inicijative DiscoverEU.

Osim putne propusnice, sudionici će dobiti i karticu za popuste, koja nudi na tisuće popusta na kulturne aktivnosti, smještaj, lokalni prijevoz, hranu i druge usluge. Inicijativa DiscoverEU pridonijet će i Kulturnom kompasu za Europu snažnijim promicanjem kulturnih ruta DiscoverEU. Riječ je o nizu europskih odredišta koja su pomno odabrana i prilagođena ljubiteljima filma, mode, hrane, likovne umjetnosti itd. Dio programa bit će informativni sastanci prije odlaska i susreti u okviru inicijative DiscoverEU. Jedan od tih susreta održat će se u srpnju u Lyonu (Francuska) u kontekstu Europskog tjedna mladih 2026., a naglasak će biti na solidarnosti i pravednosti. Ondje će se okupiti više od 200 mladih putnika iz cijele Europe.

Inicijativa DiscoverEU ključan je dio programa Erasmus+, a potiče mobilnost mladih, ekološki prihvatljiva putovanja, kulturnu razmjenu i europsko jedinstvo. U ovom izdanju obilježava se i 40 godina putovanja Europom bez granica zahvaljujući Schengenskom sporazumu.

Davanje prilike mladima da istraže Europu

Glenn Micallef, povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, izjavio je: DiscoverEU tisućama mladih Europljana daje priliku da istraže naš kontinent, upoznaju nove ljude i iz prve se ruke uvjere u dobrobiti slobodnog kretanja. Ovo posebno izdanje povodom 40. obljetnice schengenskog područja podsjetnik je da je mobilnost pravo koje nam je iznimno važno; jedan od temelja našeg zajedničkog europskog identiteta.

Ovaj krug inicijative DiscoverEU bio je otvoren osobama rođenima između 1. siječnja 2007. i 31. prosinca 2007. iz država članica EU-a i zemalja pridruženih programu Erasmus+ (Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska), a zaprimljene su 246 782 prijave. Od 2018. za ukupno 431 931 putnu propusnicu prijavilo se više od 1,9 milijuna mladih. Kao i u prethodnim izdanjima, posebnim aranžmanima osigurat će se mogućnost sudjelovanja u inicijativi putnicima s otoka, iz najudaljenijih regija ili iz udaljenih područja.

Dodatne informacije o inicijativi DiscoverEU, uključujući rezultate poziva po zemljama, dostupne su na internetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Potpuni kolaps u Europi: Otkazani letovi, obustavljen željeznički promet, zatvorene škole