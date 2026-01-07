FREEMAIL
Vlakom po Europi bez troška: Više od 40.000 mladih dobit će besplatne putne propusnice

Vlakom po Europi bez troška: Više od 40.000 mladih dobit će besplatne putne propusnice
Foto: Profimedia/Ilustracija

DiscoverEU tisućama mladih Europljana daje priliku da istraže naš kontinent, upoznaju nove ljude i iz prve se ruke uvjere u dobrobiti slobodnog kretanja

7.1.2026.
16:10
danas.hr
Profimedia/Ilustracija
Više od 40 000 osamnaestogodišnjaka imat će priliku besplatno putovati vlakom širom Europe nakon što im je Europska komisija dodijelila putne propusnice u najnovijem krugu inicijative DiscoverEU.  

Osim putne propusnice, sudionici će dobiti i karticu za popuste, koja nudi na tisuće popusta na kulturne aktivnosti, smještaj, lokalni prijevoz, hranu i druge usluge. Inicijativa DiscoverEU pridonijet će i Kulturnom kompasu za Europu snažnijim promicanjem kulturnih ruta DiscoverEU. Riječ je o nizu europskih odredišta koja su pomno odabrana i prilagođena ljubiteljima filma, mode, hrane, likovne umjetnosti itd.  Dio programa bit će informativni sastanci prije odlaska i susreti u okviru inicijative DiscoverEU.  Jedan od tih susreta održat će se u srpnju u Lyonu (Francuska) u kontekstu Europskog tjedna mladih 2026., a naglasak će biti na solidarnosti i pravednosti. Ondje će se okupiti više od 200 mladih putnika iz cijele Europe.

Inicijativa DiscoverEU ključan je dio programa Erasmus+, a potiče mobilnost mladih, ekološki prihvatljiva putovanja, kulturnu razmjenu i europsko jedinstvo. U ovom izdanju obilježava se i 40 godina putovanja Europom bez granica zahvaljujući Schengenskom sporazumu.  

Davanje prilike mladima da istraže Europu

Glenn Micallef, povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, izjavio je: DiscoverEU tisućama mladih Europljana daje priliku da istraže naš kontinent, upoznaju nove ljude i iz prve se ruke uvjere u dobrobiti slobodnog kretanja. Ovo posebno izdanje povodom 40. obljetnice schengenskog područja podsjetnik je da je mobilnost pravo koje nam je iznimno važno; jedan od temelja našeg zajedničkog europskog identiteta.

Ovaj krug inicijative DiscoverEU bio je otvoren osobama rođenima između 1. siječnja 2007. i 31. prosinca 2007. iz država članica EU-a i zemalja pridruženih programu Erasmus+ (Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska), a zaprimljene su 246 782 prijave. Od 2018. za ukupno 431 931 putnu propusnicu prijavilo se više od 1,9 milijuna mladih. Kao i u prethodnim izdanjima, posebnim aranžmanima osigurat će se mogućnost sudjelovanja u inicijativi putnicima s otoka, iz najudaljenijih regija ili iz udaljenih područja.

Dodatne informacije o inicijativi DiscoverEU, uključujući rezultate poziva po zemljama, dostupne su na internetu.

