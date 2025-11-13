Europol razbio mrežu plaćenika, bivših legionara: Trebali su oteti albanskog narkobossa

U velikoj međunarodnoj akciji razbijanja skupine plaćenika koje je unajmila kriminalna organizacija kako bi oteli vođu suparničke bande, uhićeno je šest osoba. Operaciju, koja se odvila u srijedu, vodila je Njemačka uz potporu Europola te policija iz Danske, Francuske, Latvije i Ujedinjenog Kraljevstva, izvijestio je Europol.

Foto: Europol

Meta plaćenika iz Latvije, od kojih su neki bivši pripadnici francuske Legije stranaca, visoko su obučeni i opremljeni profesionalnom opremom za izvršenje zadatka, bio je albanski narkoboss kojeg su sumnjičili da im je ukrao više tona marihuane vrijedne nekoliko milijuna eura.

Tijekom koordinirane akcije uhićene su četiri osobe u Danskoj, Francuskoj, Latviji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Dvojica osumnjičenika uhićena su u listopadu 2014. godine u Njemačkoj, a u međuvremenu su i osuđeni. Europol je omogućio razmjenu informacija i operativnu koordinaciju.

Novi trend u svijetu organiziranog kriminala

Na dan same akcije Europolov stručnjak bio je u Nici kako bi u stvarnom vremenu pomagao istražiteljima na terenu unakrsnom provjerom podataka.

Foto: Europol

Iz Europola upozoravaju kako se ova uhićenja mogu povezati s novim trendovima u svijetu organiziranog kriminala. Borbeno obučeni vojnici, uključujući Ukrajince koje su obučavale američke snage, legionare i ruske plaćenike, vraćaju se s bojišta i svoje vještine koriste za potrebe organiziranog kriminala.

