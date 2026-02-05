Jedan prljavi potez je dovoljan da Europa izgubi Grenland: 'Ovo nije borba protiv ruskih trolova'

Američki predsjednik Donald Trump je odustao od svoje prijetnje silom zauzimanja Grenlanda, ali rat na internetu tek počinje.

Trump je u siječnju šokirao Europu prijetnjama carinama kako bi podržao svoje pravo na posjedovanje Grenlanda, autonomnog teritorija danskog kraljevstva.

Iako je intenzitet prijetnji zasada popustio, danski i europski dužnosnici kažu da mali otok ostaje ranjiv na moć koju američka administracija ima online, piše Politico.

U populaciji manjoj od 60.000 ljudi i najmanja kap dezinformacije može se brzo proširiti i značajno utjecati na javno mnijenje - posebno kada lažna naracija ne dolazi s anonimnih ruskih farmi trolova, već od najmoćnijeg političara zapadnog svijeta.

"Grenland je meta raznih vrsta kampanja utjecaja“, rekao je danski ministar pravosuđa Peter Hummelgaard za Politico. Jedan od ciljeva takvih kampanja je "stvaranja podjele u odnosima između Danske i Grenlanda“.

Prva dezinformacija već kruži

U posljednjih godinu dana, dezinformacije na Grenlandu su se povećale, rekao je Thomas Hedin, glavni urednik danskog fact check servisa TjekDet.

Iako nije bila potrebna nikakva "strukturirana kampanja“, uključujući onu iz Rusije, Hedin je kao primjer dezinformacija naveo ideju da bi SAD mogao kupiti Grenland - tu poruku Trump je nekoliko puta ponovio, ali prema danskom ustavu nešto takvo je nemoguće, upozorio je Hedin.

Činjenica da Grenland nije dio EU-a znači da se EU zakon o društvenim mrežama - koji obvezuje platforme da razmotre i ublaže prijetnje dezinformacijama građanskom diskursu - ne odnosi na Grenland, izjavilo je dansko ministarstvo za digitalizaciju.

Ankete pokazuju da stanovnici Grenlanda i dalje podržavaju integraciju s Europom. Ipak, njemački zastupnik Zelenih Sergej Lagodinski rekao je da se EU treba pripremiti za "novu vrstu hibridnog sukoba" oko otoka.

"Nema više borbe protiv ruskih trolova koji pokušavaju hakirati sustav. Ako se usmjere na EU i Grenland, dezinformacijske kampanje na američkim platformama postaju sustav“, rekao je.

Brzo širenje dezinformacija

Odnosi između Danske i Grenlanda posebno su pogodni za iskorištavanje, rekla je Signe Ravn-Højgaard, suosnivačica i izvršna direktorica danskog think tanka Digital Infrastructure, koja je provela analizu "krajolika dezinformacija" na Grenlandu.

S populacijom veličine briselske općine, vijesti na Grenlandu brzo se šire i malo je medija koji mogu opovrgnuti informacije. Većina ljudi oslanja se na Facebook, a sa samo nekoliko dijeljenja lažna vijest može dosegnuti cijelu populaciju.

"Potpuno je drugačije nego u Danskoj“, rekla je Ravn-Højgaard. Ako u gradu od 20.000 stanovnika 5.000 ljudi vjeruje u nešto lažno, "to nije opasnost za demokraciju Danske.“ Ali na Grenlandu, "to bi se, prvo, brzo proširilo na sve, a drugo, to je veliki postotak stanovništva“, rekla je.

Organizirane kampanje stranog miješanja još se nisu pojavile na Grenlandu, ali šire se dezinformacije.

Kampanje uznemiravanja

Dva člana grenlandske vlade, ministar ribarstva Peter Borg i ministar rada Aqqaluaq Egede, pozvali su javnost na društvenim mrežama da "stanu ujedinjeni" suočeni s prijetnjama SAD-a.

Zastupnici EU-a također su oglasili uzbunu. Zastupnica Zelenih Alexandra Geese rekla je da se "očekuju operacije utjecaja korištenjem najsuvremenijih propagandnih kampanja, kao i kampanje mržnje i uznemiravanja političkih osoba na Grenlandu i u Danskoj".

Iako je Danska izjavila da nema zakonsku obvezu provoditi europski Zakon o digitalnim uslugama na teritoriju Grenlanda, nekoliko zakonodavaca kaže da bi se to trebalo promijeniti.

Geese je rekao da bi EU trebao provoditi zakon, "osiguravajući da algoritmi poštuju izbore korisnika, a ne da djeluju u interesu istih tehnoloških oligarha koji ulažu u grenlandske minerale.“

To bi također moglo pomoći u transparentnosti online ekosustava. Zakon zahtijeva od platformi da budu transparentne u vezi s plaćenim oglasima i podacima - nešto što Grenlandu nedostaje, rekla je Ravn-Højgaard.

Ravn-Højgaard je navela plaćene oglase koji su se prikazivali na Facebooku na Grenlandu u ožujku 2025., a koji nisu bili dostupni u bazi podataka o transparentnosti platforme.

Lagodinsky je rekao da bi EU trebala osnovati "ad hoc stručnu skupinu izričito usmjerenu na Grenland“.

Bruxelles bi također trebao povećati podršku fact check mrežama i organizacijama civilnog društva, rekao je, slično podršci koja se nudi u zemljama poput Moldavije i Ukrajine.

