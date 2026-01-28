EU povukla drastičan potez nakon Trumpovih prijetnji: 'Ne želimo sukobe sa SAD-om, ali...'

Europska unija pojačat će napore za smanjenje ovisnosti o američkom ukapljenom prirodnom plinu (LNG), nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, izjavio je u srijedu europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen.

Nazvavši događaje proteklog tjedna "jasnim pozivom na buđenje", Jørgensen je upozorio kako rastuća geopolitička nestabilnost, od rata u Ukrajini do sve napetijih odnosa s Washingtonom, znači da Europska unija više ne može smatrati energetske veze otpornima na sigurnosne šokove.

"Ovo su vrlo turbulentna vremena", rekao je Jørgensen novinarima na brifingu u Bruxellesu. "Situaciju dodatno otežava narušen odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama i činjenica da imamo američkog predsjednika koji ne isključuje upotrebu sile protiv Grenlanda", dodao je.

EU traži alternativne dobavljače

Sjedinjene Američke Države trenutačno opskrbljuju više od četvrtine plina koji EU uvozi, što je znatan porast u odnosu na samo pet posto prije pet godina. Ovisnost bi se trebala dodatno povećati nakon potpune zabrane uvoza ruskog plina, piše Politico.

Ipak, Jørgensen je istaknuo da Europska komisija sada aktivno traži alternativne dobavljače te planira u nadolazećim mjesecima produbiti energetske odnose s nizom zemalja, uključujući Kanadu, Katar i Alžir.

"Kanada svakako, Katar, zemlje sjeverne Afrike", naveo je Jørgensen, dodavši da Bruxelles istodobno radi i na osiguravanju neruskih izvora nuklearnog goriva za države članice koje se još oslanjaju na Moskvu.

Geopolitička previranja

Iako je naglasio da Bruxelles ne želi trgovinski rat s Washingtonom, Jørgensen je priznao da u EU raste zabrinutost da bi Unija mogla "zamijeniti jednu ovisnost drugom", nakon što je brzo prešla s ruskog plina na američki LNG nakon ruske invazije na Ukrajinu.

"Nikada nam nije bila politika smanjivati trgovinu sa SAD-om i ne želimo trgovinske sukobe. No jasno je da su geopolitička previranja bila poziv na buđenje. Moramo biti sposobni brinuti se sami za sebe", rekao je.

Povjerenik je dodao da još nije razgovarao sa svojim američkim kolegom nakon Trumpovih izjava o Grenlandu te da EU zasad nije postavila formalnu granicu koliko bi američkog LNG-a bilo previše. Za sada, američki plin i dalje ostaje "ključan" za nadomještanje ruskih isporuka.

