EU gradi temelje za novu industrijsku eru: U pripremi novi akt o kvantnim tehnologijama

Kvantne tehnologije trebale bi biti pokretači sljedećeg vala inovacija, a Europska komisija želi da Europa bude njegova predvodnica. Upravo je otvoren poziv na očitovanje kako bi se oblikovao budući akt EU-a o kvantnim tehnologijama.

Donošenje Akta planira se tijekom 2026. Akt ima tri glavna cilja u vezi s tom ključnom tehnologijom s dvojnom namjenom: prvo, potaknuti istraživanja i inovacije; drugo, povećati industrijske kapacitete, uključujući pilot-linije i objekt za projektiranje; i treće, ojačati otpornost i upravljanje lancem opskrbe.

Temeljit će se na strategiji za kvantnu Europu te dopunjavati Akt o čipovima, Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi i IRIS2.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Postoji rok za dostavu očitovanja

Na očitovanje se pozivaju tijela država članica, agencije EU-a, operateri infrastrukture EuroHPC-a/EuroQCI-ja, industrija, uključujući mala i srednja poduzeća, start-up poduzeća, istraživačke organizacije i sveučilišta, tijela za normizaciju te stručnjaci za kibernetičku sigurnost, obranu i kvantne tehnologije.

Očitovanje je moguće dostaviti do 26. studenoga 2025. putem stranice "Iznesite svoje mišljenje".

POGLEDAJTE VIDEO:Mladi robotičari iz Lipovljana izumili jedinstven uređaj: Sada trebaju vašu pomoć