SIGURNOSNA PRIJETNJA /

Alarmantno upozorenje NATO države: 'Ima ih milijun, Europa za ovo nije spremna'

Alarmantno upozorenje NATO države: 'Ima ih milijun, Europa za ovo nije spremna'
Foto: Profimedia/ilustracija

'Većinom su to kriminalci, vrlo opasni ljudi. Imamo informacije da će većina njih nakon rata doći u Europu, a Europa za to nije spremna'

30.1.2026.
10:30
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izjavio je u četvrtak u Bruxellesu da Estonija zagovara da se bivšim ruskim vojnicima koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine zabrani ulazak u cijelu Europsku uniju, prenosi Kyiv Independent

"Ne može postojati put od Buče do Bruxellesa", kazao je ministar novinarima i poručio da će istog dana taj prijedlog iznijeti na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a. 

"U Rusiji imamo gotovo milijun boraca. Većinom su to kriminalci, vrlo opasni ljudi. Imamo informacije da će većina njih nakon rata doći u Europu, a Europa za to nije spremna", ustvrdio je Tsahkna. 

Sigurnosna prijetnja Europi 

U razgovoru za Politico, jedan visoki estonski diplomat naveo je da se Estonija zalaže za stroži pristup zato što su postojeće metode identificiranja i zabranjivanja ulaska prespore i ovise o pojedinačnim državama Unije.

Drugi europski dužnosnik ističe da Estonija ima pravo nametnuti opću zabranu ulaska, no napominje da bi to predstavljalo poteškoće brojnim drugim članicama koje bi morale pojedinačno navoditi svakog borca i prilagati potrebne dokaze. 

Predsjednica Europske komisije Kaja Kallas potvrdila je da je mnogo država članica izrazilo podršku zabrani ulaska. "To predstavlja jasnu sigurnosnu prijetnju Europi. Ovo je jedan od koraka na koje se trebamo pripremiti". 

Povezani s porastom kriminala

Podsjetimo, ruski vojnici koji se vraćaju s bojišta povezani su s porastom kriminala. Izvješća navode da je više od tisuću slučajeva ubojstva ili ozljeđivanja ljudi u protekle četiri godine povezano s borcima povratnicima, a bilježi se i rast pljački i trgovine drogom. Poznato je i da je Rusija regrutirala zatvorenike za rat u Ukrajini, a u zamjenu im nudila pomilovanje.

Estonija, NATO članica koja graniči s Rusijom, ranije je u siječnju 261 ruskom borcu zabranila pristup Schengenskom prostoru

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Ruskinjom koja se zbog Putina ne smije vratiti kući

RusijaNatoEstonijaEuropa
