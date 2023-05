Turska ide u drugi krug izbora nakon što je predsjednik Tayyip Erdogan na glasanju u nedjelju ostvario bolji rezultat od očekivanog i ima značajnu prednost nad svojim suparnikom, ali nedovoljnu za potrebnu većinu. Ni Erdogan ni oporbeni kandidat Kemal Kilicdaroglu nisu dobili 50 posto i ponovno će se sučeliti 28. svibnja.

Kilicdaroglu, koji je najavio da će na kraju pobijediti, pozvao je svoje pristaše da budu strpljivi i optužio Erdoganovu stranku da se upliće u prebrojavanje glasova i da manipulira objavom rezultata.

Erdogan, koji je dobio više glasova u odnosu na predizborne ankete, djelovao je samopouzdan i borben kada se obratio svojim sljedbenicima.

Poraz bi vjerojatno uznemirio Kremlj

"Imamo 2,6 milijuna glasova više od najbližeg suparnika. Očekujemo da će se to još povećati kada rezultati budu službeni", rekao je Erdogan.

Izbori, koji su i parlamentarni, pozorno se prate u zapadnim prijestolnicama, na Bliskom istoku, u NATO-u i Moskvi.

Poraz Erdogana, jednog od najvažnijih saveznika predsjednika Vladimira Putina, vjerojatno će uznemiriti Kremlj, ali utješiti administraciju Joe Bidena, kao i mnoge europske i bliskoistočne čelnike koji su imali problematične odnose s Erdoganom.

Erdogan: 'Biden je dao naredbu da me se svrgne'

U subotu je Erdogan održao svoje posljednje predizborne skupove u Istanbulu na kojima je optužio oporbu da radi s američkim predsjednikom Joeom Bidenom kako bi ga svrgnula, prenosi TVP World.

Erdogan je podsjetio na Bidenove komentare koje je objavio New York Times u siječnju 2020., kada je vodio kampanju za Bijelu kuću. Tada je Biden rekao da Washington treba ohrabriti Erdoganove protivnike da ga poraze na izborima, ističući da ne bi trebao biti svrgnut državnim udarom.

Komentare, koji su se ponovno pojavili kasnije te godine u videu koji je Bidena učinio najpopularnijom temom na Twitteru u Turskoj, Ankara je u to vrijeme osudila kao "intervencionističke". "Biden je dao naredbu da se svrgne Erdogan, ja to znam. Svi moji ljudi to znaju", rekao je Erdogan. "Ako je to slučaj, onda će glasački listići dati odgovor i Bidenu", dodao je.

Washington će pozorno pratiti izbore

Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je da je Turska dugogodišnji saveznik SAD-a i da će Washington pozorno pratiti izbore, ali je dodao da "Sjedinjene Države ne zauzimaju strane na izborima".

"Naš jedini interes je demokratski proces, koji bi trebao biti slobodan i pošten. Vjerujemo da će turske vlasti provesti izbore u skladu sa svojom dugom, ponosnom demokratskom tradicijom i svojim zakonima", rekao je glasnogovornik.