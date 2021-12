Velika izloženost raznim sojevima koronavirusa tijekom prethodna tri vala zaraze u Južnoafričkoj Republici, vjerojatno je dovela do manjeg broja hospitalizacija i teških slučajeva tijekom sadašnjeg vala omikron soja, smatra stručnjak za cjepivo Shabir Mahdi s južnoafričkog Sveučilišta Witwatersrand.

On je vodio istraživanja cjepiva u JAR te je imao uvid u nedavno završeno istraživanje o seropozitivnosti, odnosno ukupnoj zaraženosti stanovništva u pokrajini Gauteng, koje navodi kako je ondje prije pojave omikrona bilo zaraženo 72 posto ljudi.

Unatoč tomu, upozorio je da iskustva s omikronom iz JAR-a možda neće biti stvarni pokazatelj stanja u drugim državama. Zanimljivo, seropozitivnost u Gautengu tijekom izbijanja epidemije beta soja bila je svega 20 posto.

Postoje drugi mehanizmi

Stoga Mahdi zaključuje da, unatoč podacima koji pokazuju da je omikron zarazniji i vještiji u izbjegavanju antitijela, postoje drugi mehanizmi kojima se imunitet stečen ranijim preboljenjem zaraze bori protiv omikrona, piše Guardian.

Povod Mahdijevim izjavama je i činjenica da je drugi najveći južnoafrički zdravstveni osiguravatelj, Discovery Health, prijavio manji broj težih slučajeva nego tijekom prethodnih valova pandemije. Tako je u 211.000 pozitivnih slučajeva, rizik od prijema u bolnicu bio 29 posto manji nego tijekom prvog vala iz ožujka prošle godine.

"Evolucija varijante omikron dolazi u različitoj fazi pandemije. To je važno imati na umu kada vidimo što se događa u JAR-u i što bismo mogli vidjeti u drugim sredinama, koje bi mogle imati vrlo različitu epidemiologiju. U JAR-u je veći dio trenutnog imuniteta uglavnom posljedica prethodne infekcije koja se dogodila tijekom prva tri vala”, objasnio je Mahdi.

'Nešto je u igri'

Mahdi je na pitanje o "blagosti" omikron soja ustvrdio da visoke razine prethodne izloženosti virusu znače da stručnjaci "jednostavno nisu bili u stanju napraviti smislenu usporedbu virulencije s omikronom u usporedbi s drugim varijantama". Po njegovim riječima, to znači da će stečeni imunitet donijeti promjene u tijeku infekcije "uključujući vjerojatnost da infekcija napreduje u teška bolest.”

“Ono što je prilično fascinantno jest da, ako uzmemo stopu infekcije na 100.000 i usporedimo to sa stopom hospitalizacije, kao i stopom smrtnosti, stopa hospitalizacije je mnogo prigušenija u usporedbi s onim što je bila ekvivalentna stopa slučajeva u prva tri vala koja su se dogodila. Dakle, to nam govori da je nešto u igri kada se velika snaga infekcija s Omikronom ne materijalizira u smislu teških bolesti i smrti u velikom broju", govori Mahdi. Smatra da bi za ovakvo "slabljenje" omikron soja mogao biti zaslužan imunitet kojeg stvaraju T-stanice.

Ovaj stručnjak za cjepiva prikuplja podršku drugih stručnjaka, koji se slažu s njegovom tezom. "Imate velike džepove populacijskog imuniteta… Morat ćemo raspetljati jesu li blagi slučajevi uzrokovani zarazom mlađih ljudi ili su prethodni imunitet stanovništva i cijepljenje odgovorni za smanjenje broja hospitaliziranih osoba", rekao je ravnatelj dvaju južnoafričkih laboratorija za sekvencioniranje gena, Tulio de Oliveira.

Iskrivljena slika pandemije

Za to vrijeme, pozornost svijeta je usmjerena k razvoju epidemije omikrona u JAR-u, a trenutni izvještaji govore kako bi zaraza ondje mogla splasnuti. No, čini se da se izvješća temelje na fluktuaciji epidemioloških parametara u regiji Gauteng, a ne u JAR-u, gdje se ipak bilježi značajan rast broja novozaraženih.

Tako je u izvješću Nacionalnog instituta za zarazne bolesti od ponedjeljka navedeno da broj slučajeva zaraze deltom i omikronom nastavlja rasti. Ministarstvo zdravstva regije KwaZulu-Natal bilježi više od 2000 novih slučajeva dnevno, dok je u Eastern Capeu incidencija zaraze porasla na 17,8 posto.

SZO poziva na ubrzavanje cijepljenja

Afrika bi mogla 70 posto svog stanovništva cijepiti tek do kolovoza 2024., pokazuju predviđanja koja je Svjetska zdravstvena organizacija iznijela u utorak, pozivajući još jednom na ubrzavanje kampanje kako bi se "spasili mnogi životi".

Prag od 70 posto smatra se presudnim za kontrolu pandemije, podsjeća područni ured za Afriku WHO-a u prigodi redovite internetske tiskovne konferencije.

No do 13. prosinca samo je dvadeset afričkih zemalja cijepilo barem 10 posto stanovništva, tek ih je šest dosegnulo 40 posto i dvije (Mauricijus i Sejšeli) 70 posto.

"Ovakvom dinamikom, WHO ocjenjuje da će trebati čekati do svibnja 2022. kako bi Afrika imala 40 posto cijepljenih i do kolovoza 2024. da bi dosegnula 70 posto", dodaje afrički ured WHO-a. "No možemo spasiti još mnoge živote ako početkom 2022. ubrzamo ritam cijepljenja", ocijenila je njegova ravnateljica Matshidiso Moeti.

Četvrti val epidemije

WHO-Afrika ujedno dodaje da je prošlog tjedna broj novozaraženih covidom-19 skočio za 83 posto, što se ima pripisati novoj inačici omikronu koji je prvi put otkriven 24. studenog u Južnoafričkoj Republici. Afriku je zahvatio četvrti val epidemije.

"Broj novozaraženih udvostručuje se svakih pet dana, što je najbrži ritam od početka godine", upozorava WHO, ali u nastavku dodaje da je ipak "manje umrlih" nego u ranijem širenju epidemije. "Broj umrlih je čak manji za 19 posto u odnosu na prethodni tjedan", dodaje organizacija.

"Mislimo, uz oprezan optimizam, da će broj umrlih i teško bolesnih i dalje biti nizak u ovom valu, ali će zbog sporosti cijepljenja u Africi biti puno viši nego što bi trebao biti", ocijenila je Moeti.

Ukupno je prijavljeno više od 2700 slučajeva omikron inačice koronavirusa u 59 zemalja svijeta, pa tako i u 11 afričkih koje imaju 33 posto ukupnog broja zaraženih, navodi WHO.