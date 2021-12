MNOGE STVARI SU I DALJE NEJASNE / WHO: 'Omikron je vrlo veliki globalni rizik, postoje naznake da je otporan na cjepivo'

'Prvi podaci ukazuju na to da zaobilazi imunološki odgovor i da je vrlo zarazan što bi moglo dovesti do novih valova infekcije s teškim posljedicama', navodi WHO