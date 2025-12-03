Eksplozija u zgradi FSB-a u Čečeniji, dronovi uništili i bazu zloglasne jedinice Ahmat?

Zgrada ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u Čečeniji navodno je izgorjela nakon napada dronom u utorak, prenosi Kyiv post. U novim napadima su, prema tvrdnjama Ukrajinaca, pogođene i lokacije povezane sa specijalnim snagama Ramzana Kadirova, jednog od glavnih saveznika Vladimira Putina.

Ruski Telegram kanal Atra je izvijestio, pozivajući se na lokalne stanovnike, da su dronovi pogodili okrug Achhoy-Martan i zgradu FSB-a. "Zgrada FSB-a u Čečeniji je izgorjela tijekom noći nakon napada dronom", stoji u izvješću.

Ukrajinski Telegram kanal Exilenova+ objavio je video za koji tvrdi da prikazuje dronove kako napadaju Gudermes, grad u ruskoj Čečenskoj Republici. Objavljena je i snimka očevica koja navodno prikazuje dron kako udara u zgradu pukovnije Ahmat nakon čega je uslijedila snažna eksplozija.

🔥 A military base of one of the Akhmat units in Gudermes, Chechnya, was attacked.



💥 Also, FSB building in Achkhoy-Martan, Chechnya, was attacked. pic.twitter.com/DviFjx51d4 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 2, 2025

🚨🇷🇺---Also happening yesterday, there was a strike on the military base of one of the divisions of Akhmat in Gudermes, Republic of Chechnya, Russia. (seen in the video below).



On the same day there was a strike on an FSB office in Achkhoy-Martanovsky district of the Republic of… pic.twitter.com/FTibpo02w8 — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) December 3, 2025

Ukrajina šuti

Mediji prenose da su dronovi ciljali lokaciju pukovnije Ahmat - jedinice ruske Nacionalne garde uglavnom sačinjenu od čečenskih snaga i izravno su podređene čečenskom vođi Kadirovu.

Poznato je da je 78. specijalna motorizirana pukovnija Sever-Ahmat, formirana početkom rujna 2022. stacionirana u gradu Gudermesu. Pukovnija je dio 42. motostreljačke divizije ruskih kopnenih snaga i sudjeluje u ruskoj invaziji na Ukrajinu, navodi Defense Express.

Rusko Ministarstvo obrane je u utorak potvrdilo da je protuzračna obrana oborila 45 dronova, među njima i četiri iznad Čečenije.

Ruski general zrakoplovstva Sergej Lipovoj je za NEWS.ru sugerirao da su ukrajinski dronovi mogli ući u Čečeniju iz Kazahstana.

"Problem je u tome što su naši sustavi protuzračne obrane obično orijentirani prema zapadu, ali u ovom slučaju dronovi su došli s istoka – i to je element iznenađenja na koji se oslanjaju Ukrajinske oružane snage (AFU)“, dodao je.

Ukrajina nije komentirala napad.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'