UDAR PUTINOVOM SAVEZNIKU /

Eksplozija u zgradi FSB-a u Čečeniji, dronovi uništili i bazu zloglasne jedinice Ahmat?

Foto: Maks 25/x

Mediji prenose da su dronovi ciljali lokaciju pukovnije Ahmat - jedinice ruske Nacionalne garde uglavnom sačinjenu od čečenskih snaga i izravno su podređene čečenskom vođi Kadirovu

3.12.2025.
10:14
Dunja Stanković
Maks 25/x
Zgrada ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u Čečeniji navodno je izgorjela nakon napada dronom u utorak, prenosi Kyiv post. U novim napadima su, prema tvrdnjama Ukrajinaca, pogođene i lokacije povezane sa specijalnim snagama Ramzana Kadirova, jednog od glavnih saveznika Vladimira Putina. 

Ruski Telegram kanal Atra je izvijestio, pozivajući se na lokalne stanovnike, da su dronovi pogodili okrug Achhoy-Martan i zgradu FSB-a. "Zgrada FSB-a u Čečeniji je izgorjela tijekom noći nakon napada dronom", stoji u izvješću. 

Ukrajinski Telegram kanal Exilenova+ objavio je video za koji tvrdi da prikazuje dronove kako napadaju Gudermes, grad u ruskoj Čečenskoj Republici. Objavljena je i snimka očevica koja navodno prikazuje dron kako udara u zgradu pukovnije Ahmat nakon čega je uslijedila snažna eksplozija. 

Ukrajina šuti

Mediji prenose da su dronovi ciljali lokaciju pukovnije Ahmat - jedinice ruske Nacionalne garde uglavnom sačinjenu od čečenskih snaga i izravno su podređene čečenskom vođi Kadirovu.

Poznato je da je 78. specijalna motorizirana pukovnija Sever-Ahmat, formirana početkom rujna 2022. stacionirana u gradu Gudermesu. Pukovnija je dio 42. motostreljačke divizije ruskih kopnenih snaga i sudjeluje u ruskoj invaziji na Ukrajinu, navodi Defense Express. 

Rusko Ministarstvo obrane je u utorak potvrdilo da je protuzračna obrana oborila 45 dronova, među njima i četiri iznad Čečenije. 

Ruski general zrakoplovstva Sergej Lipovoj je za NEWS.ru sugerirao da su ukrajinski dronovi mogli ući u Čečeniju iz Kazahstana.

"Problem je u tome što su naši sustavi protuzračne obrane obično orijentirani prema zapadu, ali u ovom slučaju dronovi su došli s istoka – i to je element iznenađenja na koji se oslanjaju Ukrajinske oružane snage (AFU)“, dodao je.

Ukrajina nije komentirala napad. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'

DronCecenijaRamazan KadirovUkrajinaRusija
