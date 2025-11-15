FREEMAIL
STRAVIČNI DETALJI /

Eksplozija u policijskoj stanici: Poginuli policajci, među njima i forenzičari koji su pregledavali eksploziv

Eksplozija u policijskoj stanici: Poginuli policajci, među njima i forenzičari koji su pregledavali eksploziv
Foto: Saqib Majeed/zuma Press/profimedia

'Intenzitet eksplozije bio je takav da su neki dijelovi tijela pronađeni oko obližnjih kuća'

15.11.2025.
7:19
Hina
Saqib Majeed/zuma Press/profimedia
Najmanje devet osoba je poginulo, a 29 ozlijeđeno kada je hrpa zaplijenjenog eksploziva eksplodirala u policijskoj postaji u indijskom dijelu Kašmira kasno u petak, rekli su policijski izvori, nekoliko dana nakon što je u eksploziji automobila u New Delhiju poginulo osam osoba.

Većina poginulih bili su policijski službenici, među kojima i forenzičari koji su pregledavali eksploziv, rekli su izvori koji nisu željeli biti imenovani. Neki od ozlijeđenih u kritičnom su stanju, podijelili su.

"Identifikacija tijela još je u tijeku jer su neka potpuno izgorjela", rekao je jedan od izvora.

"Intenzitet eksplozije bio je takav da su neki dijelovi tijela pronađeni oko obližnjih kuća, oko 100-200 metara od policijske postaje", kažu.

Eksplozija auta prije četiri dana

Eksplozija se dogodila četiri dana nakon smrtonosne eksplozije automobila u indijskoj prijestolnici New Delhiju u kojoj je poginulo najmanje osam ljudi u „terorističkom incidentu“, kako ga je nazvala vlada.

Susjedi Indija i Pakistan, koji oboje posjeduju nuklearno oružje, desetljećima povremeno ratuju oko sporne regije Kašmir, na koju obje zemlje u cijelosti polažu pravo, a u kojoj svaka djelomično vlada.

