'VANJSKI UDAR' /

Eksplozije na ruskim tankerima 'tajne flote': Pristižu dramatične snimke buktinje

Eksplozije na ruskim tankerima 'tajne flote': Pristižu dramatične snimke buktinje
Foto: X/screenshot

Tvrtka Tribeca objavila je da je Kairos plovio pod gambijskom zastavom te kako postoji mogućnost da je udario u morsku minu. Također je rekla kako postoji opasnost da će potonuti

28.11.2025.
23:46
Hina
X/screenshot
Eksplozija na ruskom tankeru iz "tajne flote" u petak je u blizini Bospora uzrokovala požar u strojarnici, objavila je pomorska agencija, dodajući da je započela operacija spašavanja 25 članova posade. 

Turska uprava za pomorstvo priopćila je da je tanker Kairos putovao bez tereta prema ruskoj luci Novorosijsk kad je dobila izvješće o "vanjskom udaru" koji je pokrenuo požar 28 nautičkih milja od turske obale. 

Anonimni izvor upoznat s tim incidentom rekao je Reutersu da je još jedan tanker, Virat, također doživio eksploziju, istočnije na Crnom moru. 

Pristižu snimke

I Kairos i Virat su na listi brodova pod sankcijama uvedenima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. 

Tvrtka Tribeca objavila je da je Kairos plovio pod gambijskom zastavom te kako postoji mogućnost da je udario u morsku minu. Također je rekla kako postoji opasnost da će potonuti.

"Stanje 25 članova osoblja je dobro, a spasilački timovi su na terenu radi njihove evakuacije", priopćile su turske pomorske vlasti na platformi X. 

POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija na tankeru ruske 'tajne flote' blizu Bospora - Stižu snimke

