AI odgovori koji iskaču na vrhu Google tražilice pod istragom EK-a: Evo što im je trn u oku

Europska komisija otvorila je formalnu antimonopolsku istragu kako bi procijenila je li američki internetski div Google prekršio pravila EU-a o tržišnom natjecanju korištenjem sadržaja web izdavača, kao i sadržaja prenesenog na platformu za dijeljenje videozapisa YouTube, za svrhe umjetne inteligencije.

Istraga će posebno ispitati narušava li Google tržišno natjecanje nametanjem nepoštenih uvjeta i odredbi izdavačima i kreatorima sadržaja ili dodjeljivanjem povlaštenog pristupa takvom sadržaju, čime se programeri konkurentskih modela umjetne inteligencije stavljaju u nepovoljan položaj, stoji na stranicama Europske Komisije.

EU sumnja da je Google ilegalno hranio svoju umjetnu inteligenciju online sadržajem trećih strana. Konkretno, Bruxelles sumnja da gigant u tražilicama ne plaća adekvatno svojim izvorima za pregled umjetne inteligencije u Google pretraživanju te da svoju umjetnu inteligenciju obučava videozapisima s platforme YouTube.

AI rezultati ispred originalnog sadržaja

Ako se optužbe potvrde, Googleu prijeti velika kazna. Pregled umjetne inteligencije prikazuje sadržaj s Wikipedije i sličnih stranica.

"Sadržaj web izdavača pruža generativne usluge pokretane umjetnom inteligencijom na svojim stranicama rezultata pretraživanja bez odgovarajuće naknade izdavačima i bez mogućnosti da odbiju takvu upotrebu svog sadržaja. AI pregledi prikazuju sažetke generirane umjetnom inteligencijom kao odgovor na korisnikov upit za pretraživanje iznad organskih rezultata, dok je AI način rada kartica za pretraživanje slična chatbotu koja odgovara na upite korisnika u razgovornom stilu.

Komisija će istražiti u kojoj mjeri generiranje AI pregleda i AI načina rada od strane Googlea temelji se na sadržaju web izdavača bez odgovarajuće naknade za to i bez mogućnosti da izdavači to odbiju bez gubitka pristupa Google pretraživanju. Doista, mnogi izdavači ovise o Google pretraživanju za korisnički promet i ne žele riskirati gubitak pristupa tražilici", stoji na stranicama Europske komisije.

Ovisnost o tražilici

Europska komisija sumnja da Google koristi te podatke bez plaćanja vlasnicima web stranica "pravedne naknade i ne daje im mogućnost da odbiju takvu upotrebu svog sadržaja". Nadalje, nijedna druga web stranica ne želi konkurirati Googleu: svi ovise o pojavljivanju u rezultatima Google pretraživanja kako bi njihovo poslovanje bilo uspješno.

Istraga u Bruxellesu odnosi se i na video servis YouTube, koji je također u vlasništvu Googlea. Komisija sumnja da tvrtka koristi videozapise postavljene na YouTube za obuku svog modela umjetne inteligencije – opet bez plaćanja kreatorima. Stoga nemaju načina prigovoriti na ovu upotrebu ako žele nastaviti koristiti YouTube.

Zabrinutost Komisije u ovom slučaju je dvostruka: prvo, da se s kreatorima sadržaja postupa nepravedno, i drugo, da je Googleova tržišna moć ugrožena u konkurenciji s drugim pružateljima umjetne inteligencije koji ne mogu trenirati svoje modele pomoću YouTube videa.

Ne postoji rok za istragu. Ako se optužbe potvrde, Google se suočava s kaznom do deset posto svojih globalnih godišnjih prihoda. Tek prošlog rujna Komisija je Googleu izrekla kaznu od gotovo tri milijarde eura u drugom slučaju koji se odnosi na njegovo oglašivačko poslovanje.

