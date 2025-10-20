Dvoje mrtvih nakon pucnjave: Pojavile se prve sumnje o stravičnom zločinu u našem susjedstvu

Policija je zaprimila dojavu o pucnjavi u Kolodvorskoj ulici u Pivki u Sloveniji nešto prije 7 sati u ponedjeljak. Odmah su izašli na mjesto događaja i pronašli dvije mrtve osobe, muškarca i ženu.

Kriminalistički istražitelji trenutačno obavljaju očevid na mjestu događaja, a više informacija bit će objavljeno naknadno, priopćila je Policijska uprava Koper.

Prema informacijama novinarke Sveta Danice Jovanović na Kanalu A, muškarac i žena nisu u rodu, prenosi portal 24ur.

Navodno je muškarac prvo pucao u ženu, a zatim u sebe.

Uzrok još nije poznat.

