Dvoje mrtvih nakon pucnjave: Pojavile se prve sumnje o stravičnom zločinu u našem susjedstvu
Policija je zaprimila dojavu o pucnjavi, zatekli su strašan prizor
Policija je zaprimila dojavu o pucnjavi u Kolodvorskoj ulici u Pivki u Sloveniji nešto prije 7 sati u ponedjeljak. Odmah su izašli na mjesto događaja i pronašli dvije mrtve osobe, muškarca i ženu.
Kriminalistički istražitelji trenutačno obavljaju očevid na mjestu događaja, a više informacija bit će objavljeno naknadno, priopćila je Policijska uprava Koper.
Prema informacijama novinarke Sveta Danice Jovanović na Kanalu A, muškarac i žena nisu u rodu, prenosi portal 24ur.
Navodno je muškarac prvo pucao u ženu, a zatim u sebe.
Uzrok još nije poznat.
