Dva ruska vojna zrakoplova upala u zračni prostor NATO-ove članice! Podignuti saveznički avioni

Dva ruska vojna zrakoplova ušla su u četvrtak u zračni proctor Litve, inače članice NATO saveza, priopćile su litavske oružane snage.

Litvanski predsjednik Gitanas Nausėda osudio je ono što je opisao kao "okrutno kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog suvereniteta Litve".

"Moramo reagirati", poručio je na X-u iz Bruxellesa.

Lovac Su-30 i zrakoplov za dopunjavanje goriva Il-78 prodrli su oko 700 metara u litavski teritorij u blizini grada na jugozapadu zemlje Kybartaija i proveli tamo 18 sekundi prije nego što su se okrenuli, prenosi Politico.

Odmah su podignuta dva zrakoplova španjolskog ratnog zrakoplovstva raspoređena u okviru NATO-ove misije nadzora Baltičkog zračnog prostora.

'Branit ćemo svaki pedalj naše zemlje'

Litavska premijerska Inga Ruginienė u međuvremenu je na društvenim mrežama poručila kako je situacija "potpuno pod kontrolom", poručujući da je odgovor njezine zemlje na prijetnju bio primjeren.

"Ovaj događaj još jednom pokazuje da Rusija djeluje kao teroristička država,zanemarujući međunarodno pravo i sigurnost svojih susjeda", kazala je i obećala da će zajedno sa saveznicima "čuvati i braniti svaki pedalj zemlje".

Litavska vojska vjeruje da su zrakoplovi upali najvjerojatnije tijekom obuke za dopunjavanje goriva iznad Kalinjingradske oblasti, ruske enclave koja graniči s Litvom i Poljskom.

Najnovije kršenje zračnog prostora članice NATO saveza uslijedio nakon sličnih incidenata prošlog mjeseca. Estonija je, podsjetimo, prijavila da su tri Ruska MIG-a 31 ušla u njezin zračni prostor i provela tamo nekoliko minuta sredinom rujna.

Istog je mjeseca Poljska oborila nekoliko ruskih dronova iznad svog teritorija sred masovnog ruskog napada na Ukrajinu, a nekoliko dana kasnije još je jedan dron upao u rumunjski zračni prostor.

