S godinama su društvene mreže postale glavno mjesto marketinga javnih osoba – glumaca, glazbenika i sportaša. Brojni brendovi su to odmah primijetili pa je Facebook - a posebno Instagram i TikTok - praktički postao jedna velika reklama, a iza velikog broja objava zapravo se krije što osobna, što marketinška promocija.

Ubrzo su se u to uključili političari diljem Balkana. Kako je 'pravo' oglašavanje na televiziji, novinama i billboardima skupo, političari i političke stranke u regiji preplavile su društvene mreže svojim selfiejima, što iz ureda, što iz kafića. Mnogima su Instagram i Twitter postali glavni medijski prostor, pa su se zbog toga 'tradicionalni mediji' morali uključiti i emitirati njihove objave.

'Stvarno je neprihvatljivo'

Goran Jovanović, novinar i kolumnist, već godinama prati taj trend.

“Već sam o tome govorio – stvarno je neprihvatljivo da direktorice na svojim društvenim mrežama objavljuju aktivnosti iz svog ureda, a odmah potom i iz frizerskog salona ili noćnog života. I njihovi kolege državni dužnosnici i političari nerijetko objave na društvenim mrežama objavljuju iz barova ili s tribina i loža na utakmicama, a sve češće i iz luksuznih limuzina i džipova. Iako će reći - to je moj privatni račun - radi se o tome, da oni ne razlikuju službene dužnosti od privatnog života. Građani i birači sve to gledaju, mnogima se čak i sviđa i sve to stvarno izgleda kao politički reality show", objašnjava Jovanović.

U Europi i svijetu je sasvim drugačije - ministri i političari se smjenjuju zbog pokojeg tvita ili slike s 'pijanke' ili pak neumjesnih komentara na Twitteru. Na Balkanu je, naravno, sasvim drugačije - brojne se redateljice 'utrkuju' u okidanju selfija iz svojih kabineta i ureda.

