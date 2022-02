Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, bio je gost na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci.

Čović je pritom govorio o detaljima sastanaka u Neumu, gdje se pregovaralo o izmjenama Izbornog zakona BiH, a na početku svog obraćanja zahvalio se članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku na pozivu i prilici da govori u NSRS-u, prenosi Klix.

"Kada sam dobio ovaj poziv, prokomentirao sam ga s jednim dijelom ljudi koji predstavljaju hrvatski narod u RS-u. Bilo je puno onih koji su me molili da dođem ovdje da govorim u ime onih malobrojnih Hrvata u RS-u", rekao je Čović.

U nastavku je rekao da je sugerirao predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću da iskoristi poziv koji mu je upućen i da i on dođe u NSRS da kaže svoj stav.

"Nema boljeg mjesta za to od institucija unutar Bosne i Hercegovine. Ključna stvar je aktualni politički trenutak. Posljednjih pet-šest dana se samo govori o izbornom zakonu. Istovremeno, u BiH ne funkcionira ni zakonodavna, ni izvršna, ni pravosudna vlast. BiH odavno nije pravna država", rekao je Čović.

'Došli smo do Daytona 2'

Dodao je da danas imamo jedno izuzetno bremenito stanje u BiH.

"Nemamo drugog načina nego doći i imati ovakve razgovore. Bez obzira na drugačiju percepciju koju bi neko mogao imati o vama. Vezano za razgovore o izmjenama izbornog zakona, zahvaljujem vam se jer ste dali šansu da se unutar Federacije riješi problem. To je džentlmenski, ali i mudro iz razloga što ste izbjegli bilo kakvu odgovornost jer ste znali da se ništa ne možemo dogovoriti", naglasio je.

Potom je Čović ispričao o čemu je bilo govora na pregovorima o izmjeni Izbornog zakona u Neumu.

"Došli smo mi do Dejtona 2, samo vi to ne vidite. Ideja o brisanju etničkog predznaka tobože se odnosila na Hrvate, a vjerujte, najmanje se odnosi na Hrvate. Zato je u Neumu sve propalo. Definicija koju nam je Venecijanska komisija protumačila govori o članku 4, gdje se npr. govori o hrvatskim predstavnicima, da je on predstavnik hrvatskog naroda i svih drugih građana. Osnovno načelo je bilo izbrisati etničke odrednice", rekao je Čović.

Zašto su propali pregovori?

Čović je dodao da je vrlo snažno u igru uveden još jedan narod, a to su Ostali.

"Pa smo tamo raspravljali treba li se pisati velikim ili malim slovom. Tražili su da se uvede još jedan član Predsjedništva BiH. Svi pregovori išli su u smjeru da Federacija, kao RS, treba biti građanska država brojnijeg naroda. Zato je bio, neću reći fijasko, ali je propalo", poručio je Čović.

Na kraju se još jednom zahvalio, poručivši srpskom narodu u BiH da se nada da ih nikad neće zadesiti ista sudbina kakva je zadesila Hrvate.

"Čuvajte Republiku Srpsku. Toliko ste emocija iznijeli ovdje da vam svi mogu zavidjeti. Molim vas, ostavite dovoljno otvorena vrata za druga dva konstitutivna naroda. RS ćete najbolje zaštititi braneći je u institucijama BiH. Da budete zbijeni kao jedno. Političkog pluralizma unutar predstavnika jednog naroda mora biti", zaključio je Čović.

'Bilo bi loše da Hrvatska govori protiv nas'

Nakon njega riječ je uzeo Dodik koji je govorio o odnosima RS-a i Hrvatske.

"Osnova srpske politike su dobri odnosi s Rusijom, SPC… Hrvatska je članica EU, bilo bi loše da su oni okrenuti protiv nas. Da oni govore loše o RS-u u Europi, gdje bi RS bila danas?", rekao je Dodik.

Na kraju je imao nekoliko prijedloga kojima je najavio da se RS neće vratiti u institucije BiH.

"Predložimo zakon kojim će se RS zaštititi od klevete da je nitko ne može nazivati genocidnom i da s tim prijedlogom idemo na Parlamentarnu skupštinu", rekao je.