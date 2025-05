Trumpu dva puta zvonio mobitel na presici: Pogledajte kako ga je pokušao ugasiti

Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u petak je na konferenciji za medije o nuklearnoj energiji u Ovalnom uredu Bijele kuće dva puta zazvonio mobitel.

"Oh, zvoni mi mobitel. Ne smeta vam, zar ne?", pitao je Trump novinare dok je uzimao mobitel u ruke, ali nije ga odmah uspio utišati. Prstom je po ekranu povukao udesno, što je uobičajeno za javljanje, a ne odbijanje poziva.

"To je samo kongresnik", dodao je Trump, no nije otkrio tko ga je točno zvao. "Rekao bih vam…", započeo je Trump, no nije dovršio misao.

'Je li to iPhone?'

Novinarka je potom pokušala pitati drugo pitanje, no u tom trenutku ponovno mu je zazvonio mobitel. "To je drugi kongresnik. Svi nam čestitaju", kroz smijeh je rekao američki predsjednik i istovremeno ipak uspio utišati mobitel pritiskom na bočne tipke.

Trumpa je novinar zatim pitao je li to iPhone, na što je Trump kazao: "Da, srećom je". Zanimljivo je da Trump baš u petak zaprijetio da će Appleu i drugim tvrtkama uvesti carine od 25 posto ako svoje mobitele neće proizvoditi u Sjedinjenim Državama, piše Daily Mail.

"Još davno sam obavijestio Tima Cooka iz Applea da očekujem da će njihovi iPhonei koji se prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama biti proizvedeni i sastavljeni u SAD-u, a ne u Indiji ili bilo gdje drugdje", napisao je Trump u petak na svojoj platformi Truth Social.

