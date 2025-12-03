Trump ima novu metu: 'Svatko tko to radi i prodaje SAD-u podložan je napadu'

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro upozorio je Sjedinjene Države da poštuju suverenitet njegove zemlje nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da bi svaka država koja proizvodi i šalje kokain u SAD mogla biti napadnuta.

Trump je u utorak na sastanku kabineta u Bijeloj kući izjavio da je "svatko tko to radi i prodaje SAD-u podložan napadu“. Kao primjer je naveo Kolumbiju, i dodao da bi mete mogli biti i drugi, "ne samo Venezuela".

Kolumbijski predsjednik odgovorio mu je na platformi X, poručivši da bi prijetnje mogle narušiti dugogodišnje odnose između dviju zemalja. "Nemojte prijetiti našem suverenitetu, jer je to gotovo kao objava rata", napisao je Petro.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trgovina drogom

Trumpova administracija posljednjih je mjeseci pokrenula vojnu ofenzivu na Karibima i Pacifiku protiv navodnih brodova za trgovinu drogom, pri čemu su ciljani raketni napadi ubili desetke ljudi. Bijela kuća posebno cilja Venezuelu, susjednu Kolumbiji, optužujući predsjednika Nicolasa Madura da igra ključnu ulogu u opskrbi ilegalnim drogama, što Maduro odbacuje.

Trump je u ironičnom osvrtu rekao: "Kolumbija proizvodi kokain, ima laboratorije za proizvodnju kokaina i prodaje nam kokain, što jako cijenimo". Dodao je da bi bilo koja zemlja koja šalje drogu u SAD mogla biti meta kopnenih napada.

Petro je, pozivajući Trumpa na suradnju u borbi protiv trgovine drogom, istaknuo da Kolumbija uništava laboratorij za proizvodnju droga svakih 40 minuta "bez projektila" te da je upravo njegova zemlja spriječila tisuće tona kokaina da dođu do sjevernoameričkih potrošača. Ranije je osudio i "izvansudska pogubljenja".

Napetosti između dvojice čelnika dodatno su porasle nakon što je Trump uveo financijske sankcije i uklonio Kolumbiju s popisa savezničkih zemalja u borbi protiv trgovine drogom. Petro zauzvrat optužuje Trumpa za miješanje u kolumbijsku unutarnju politiku i pokušaj utjecaja na predsjedničke izbore 2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Trump napasti Venezuelu? Sve je napetije, padaju teške optužbe