'Mohammed je hot': Trump se hvalio pa bacio šalu na račun saudijskog princa

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u utorak da će narediti ukidanje sankcija Siriji na zahtjev saudijskog prijestolonasljednika, što je ogroman poticaj privremenom sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Šari i njegovim naporima da stabilizira zemlju razorenu ratom.

Trump je to iznenada objavio na regionalnoj turneji koja je počela u Saudijskoj Arabiji. Bijela kuća je objavila da će se Trump pozdraviti sa Šarom tijekom svog posjeta Saudijskoj Arabiji, što je naznačilo da će se susret američkog predsjednika i bivšeg zapovjednika Al Kaide, koji je proveo pet godina u američkom zatvoru u Iraku, odviti u srijedu.

Dva izvora iz sirijskog predsjedništva rekla su da će Šara otputovati u Rijad na susret s Trumpom.

Stroge sankcije

Sjedinjene Države uvele su stroge sankcije Siriji za vrijeme vladavine Bašara al-Asada i držale su ih na snazi ​​​​otkako je al-Asad svrgnut s vlasti u prosincu nakon više od 13 godina rata.

Saudijska Arabija predvodila je pozive na ukidanje sankcija. Trump je rekao da će ukinuti sve sankcije Siriji, objasnivši da su iste ispunile važnu funkciju, ali da je sad vrijeme da Sirija krene naprijed.

"Naredit ću ukidanje sankcija protiv Sirije kako bih im dao priliku za uspjeh", rekao je Trump na investicijskom forumu u Rijadu.

"Vrijeme je da zablistaju. Sve ih uklanjamo", rekao je Trump. "Sretno Sirijo, pokaži nam nešto vrlo posebno", poručio je američki predsjednik.

Šara je godinama bio vođa službenog krila Al Kaide u sirijskom sukobu, prije nego što je prekinuo veze s globalnom džihadističkom mrežom 2016.

Hajat Tahrir al-Šam, skupinu koju je predvodio Šara, a koja je formalno raspuštena u siječnju, SAD i UN smatrali su terorističkom organizacijom.

Trump nasmijao princa Mohammeda

Donald Trump opet je uspio privući pažnju neobičnom dosjetkom i to pred saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom.

Foto: Profimedia

Bivši američki predsjednik hvalio se uspjesima svoje administracije, posebno ekonomijom SAD-a, za koju tvrdi da je “najbolja u povijesti svijeta”, premda za tu izjavu nije ponudio baš nikakve brojke ni dokaze.

“Dani gospodarske bijede pod prošlom administracijom brzo ustupaju mjesto najvećoj ekonomiji u povijesti svijeta”, rekao je Trump pred okupljenima, što je izazvalo smijeh i pljesak.

No, pravi show krenuo je kad je Trump odlučio ubaciti i malo "šarma" prema gostima iz Saudijske Arabije.

“Mi smo trenutno najjača zemlja na svijetu… osim tvoje, moram priznati,” dobacio je Trump saudijskom prijestolonasljedniku, uz smijeh iz dvorane. I tu nije stao.

“Neću sada ulaziti u to, Mohammed. Neću to sad reći. Zar ne bi bilo strašno da to izjavim do kraja? Ali doći ću do toga. Ti si više seksi. Bar dok sam ja ovdje, ti si više seksi,” poručio je Trump kroz smijeh, a okupljeni su njegov nastup ispratili aplauzom.