Trump se želi sastati s jednim od najgorih diktatora svijeta

Dužnosnici administracije Donalda Trumpa raspravljaju o mogućem sastanku američkog predsjednika i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una tijekom Trumpova nadolazećeg posjeta Aziji, izvijestio je CNN u subotu, pozivajući se na izvore upoznate s temom.

Dužnosnici nisu započeli logističke pripreme niti izravnu komunikaciju s Pjongjangom, a prethodni Trumpov pokušaj da se stupi u kontakt s Kimom ranije ove godine Sjeverna je Koreja navodno odbila.

U kolovozu je Trump izrazio interes za susret sa sjevernokorejskim vođom nakon što je prvi put u Bijeloj kući ugostio južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga. Reuters nije mogao potvrditi izvješće CNN-a, a Bijela kuća nije do sada odgovorila na zahtjev za komentar.

