ČEKA SE POTVRDA /

Trump se želi sastati s jednim od najgorih diktatora svijeta

Trump se želi sastati s jednim od najgorih diktatora svijeta
×
Foto: Samuel Corum - Pool Via Cnp/zuma Press/profimedia

Reuters nije mogao potvrditi izvješće CNN-a, a Bijela kuća nije do sada odgovorila na zahtjev za komentar

18.10.2025.
14:25
Hina
Samuel Corum - Pool Via Cnp/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dužnosnici administracije Donalda Trumpa raspravljaju o mogućem sastanku američkog predsjednika i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una tijekom Trumpova nadolazećeg posjeta Aziji, izvijestio je CNN u subotu, pozivajući se na izvore upoznate s temom. 

Dužnosnici nisu započeli logističke pripreme niti izravnu komunikaciju s Pjongjangom, a prethodni Trumpov pokušaj da se stupi u kontakt s Kimom ranije ove godine Sjeverna je Koreja navodno odbila.

U kolovozu je Trump izrazio interes za susret sa sjevernokorejskim vođom nakon što je prvi put u Bijeloj kući ugostio južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga. Reuters nije mogao potvrditi izvješće CNN-a, a Bijela kuća nije do sada odgovorila na zahtjev za komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: SAD i Kina ipak smanjuju vrtoglave carine: Kako je došlo do preokreta i tko je profitirao?

Donald TrumpKim Jon UnAzijaPosjet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČEKA SE POTVRDA /
Trump se želi sastati s jednim od najgorih diktatora svijeta