On je mirotvorac i ujedinitelj, riješio je i 'problem Albanije'! Čovjek koji je dovršio osam ratova. Evo kojih

U RTL Dosjeu donosimo vam Trumpove ratove - jer znamo da se hvali kako ih je dovršio čak 8. Uz to već tri tjedna prijeti aneksijom Grenlanda, a saveznicima uvodi carine jer se tome protive.

Napada Venezuelu, oteo je i njezina predsjednika, a tek je u prvoj godini drugog mandata.

"Moje najveće nasljeđe bit će ono mirotvorca i ujedinitelja. To je ono što želim biti: mirotvorac i ujedinitelj", poručio je američki predsjednik Donald Trump, mirotvorac i ujedinitelj - samoprozvani predsjednik mira.

"Završio sam osam ratova, neki traju 35 godina, jedan više od 37, jedan 32 godine - osam ratova", pohvalio se Trump sredinom prosinca.

Ovo je tvrdnja koju Trump neprestano ponavlja, a koja je, u najmanju ruku, snažno osporavana.

'Zaustavio' je osam ratova

Trumpovih osam ratova razasuti su po svijetu: neke od njih vodi blizak saveznik Izrael i obilježavaju Bliski istok već desetljećima. Neki nisu ratovi, nego sporovi, a postizanje mira za rat koji to nije, za Trumpa znači potpisivanje ekonomskih sporazuma, uglavnom nakon prijetnji sankcijama. Riječ je mahom o dugogodišnjim sukobima koje i dalje obilježavaju krajnje nestabilne okolnosti, ako ne i otvorene borbe.

"Učinili smo nešto za što su mnogi ljudi govorili da se ne može učiniti. I ovim mirovnim sporazumom možda smo spasili milijune života", rekao je Trump još krajem listopada.

Trumpovu ulogu u gradnji mira potvrdile su i Kambodža i Tajland, nakon što su se ljetos sukobili. Potpisan je i sporazum, no samo dva mjeseca kasnije azijski susjedi su ponovno zaratili. A u osam ratova Trump ubraja i Armeniju i Azerbajdžan, koji su u sukobu još od kraja 80-ih. Američki predsjednik je s čelnicima dviju država potpisao mirovni sporazum, SAD-u je osigurao prava za koridor kroz Južni Kavkaz imena: Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet.

"Zamislite, riješili smo spor između Azerbajdžana i Albanije na primjer", ponovno se pohvalio.

Albanija - Armenija, tko će to u Americi znati, a tko će i znati da Kosovo i Srbija nisu u ratu za koji Trump tvrdi da je završio, a slično je i Egiptom i Etiopijom - ponovno, nije rat - nije Trumpov mir.

"Naslijedio sam kaos i sada ga rješavam", naglasio je Trump prilikom obraćanja naciji.

Foto: Screenshot/rtldanas

"Zaslužan" je za mir između Pakistana i Indije

Tvrdio je kako je riješio situaciju između Pakistana i Indije nakon što su vječni neprijatelji nakratko zaratili u svibnju. Za sve mu je Pakistan zahvalio, dok je Indija umanjila njegov utjecaj. Trump je odigrao važnu ulogu u mirovnim naporima između Ruande i Demokratske Republike Kongo, međutim nije bio jedini i rat nije gotov.

Sedmi rat za koji si Trump preuzima zasluge je onaj 12-dnevni, između Izraela i Irana, koji je započeo nakon što je Tel Aviv u lipnju izveo udare na nuklearni program perzijske zemlje. Međusobne razmjene vatrom završile su nakon što je SAD bombardirao Iran, a oni su uzvratili ispaljivanjem raketa na američku vojnu bazu u Katru.

"Nažalost, predsjednik Trump nije dovršio 8 ratova. Pitanje je je li više od 2 završio, ali znate, mi živimo u jednoj realnost koja je drugačija nego prije. I živimo s jednim predsjednikom koji je svjestan moći nekoliko puta ili puno puta ponovljene neistine ili tvrdnje u koju on želi vjerovati", rekao je hrvatski povjesničar Tvrtko Jakovina.

Dakle ako puno puta nešto ponovi - onda to postaje istina.

"Postigao sam osam dogovora, transakcija kojima su okončani ratovi.

Od sedam ratova koje sam zaustavio... Sedam ratova. Ratova koji su bili nerješivi", tvrdi Trump.

"Pomirio" je Izrael i Hamas

Osmim smatra primirje između Izraela i Hamasa. Trumpovim planom za Gazu došlo je, što je izuzetno važno, do prestanka masovnih ubijanja Palestinaca, razmijenjeni su taoci, a baš je ovog tjedna krenula i druga faza.

Trump je osnovao Odbor za mir, kojeg će voditi i bivši britanski premijer Tony Blair, a u izvršnom će odboru sjediti i njegov zet. Od potpisivanja sporazuma u listopadu, prema tamošnjim vlastima, ubijeno je više od 450 Palestinaca, a ostaju neodgovorena pitanja.

"Primirje se mora u potpunosti provesti, a put mora biti otvoren prema nepovratnom rješenju s dvije države, u skladu s međunarodnim pravom", rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.

Na početku mandata obećao je uspostaviti mir.

u međuvremenu je naredio napade na 7 zemalja: Venezuelu, pozicije militanata Islamske države u Siriji, Iraku i Nigeriji. Nuklearna postrojenja u Iranu, hutiste u Jemenu i oružane skupine u Somaliji.

"Ciljevi posebne vojne operacije će neosporno biti ostvareni", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog mjeseca.

Ponovio 53 puta... a još ništa

U predizbornoj kampanji govorio je kako će rat između Ukrajine i Rusije završiti za 24 sata, CNN istražio da je tu izjavu rekao najmanje 53 puta, no to mu još nije pošlo za rukom.

"I onda su mi rekli da bih trebao dobiti Nobelovu nagradu ako uspijem zaustaviti Rusiju i Ukrajinu. Trebao bih dobiti Nobelovu nagradu za svaki rat, ali ne želim biti pohlepan", nadodaje Trump.

Vidjeli su svi da Trump jako želi nagradu, pa mu je Gianni Infantino dodijelio, novoosnovanu nagradu za mir Svjetske nogometne federacije.

"Gospodine predsjedniče, ovo je Vaša nagrada, nagrada za mir", riječi su Infantina. predsjednika FIFA-e.

Modus operandi shvatila je i prava dobitnica Nobela, Maria Corina Machado i uručila mu svoju nagradu, 2 tjedna nakon što je bombardirao Venezuelu, zemlju čiju oporbu vodi i uslijed prijetnji Grenlandu.

"Učinit ćemo nešto u vezi s Grenlandom, sviđalo se to njima ili ne. Nećemo imati Rusiju ili Kinu kao susjede", rekao je Trump.

Prijeti aneksijom zemlje saveznice NATO-a, upada u drugu zemlju i otima njezina predsjednika, ugrožava svjetski poredak uspostavljen nakon 2. svjetskog rata, predsjednik mira s ministarstvom rata. Prva godina je završila - pred nama su još tri.