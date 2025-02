Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je trenutni početak mirovnih pregovora o završetku rata u Ukrajini nakon "dugog i vrlo produktivnog" razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Trump je za najavio sastanak s predstavnicima Rusije u Münchenu

Zelenski dan nakon dogovora Trump-Putin: 'Nema mirovnog sporazuma bez nas'

J.D. Vance: Ako Rusija ne pristane na dogovor s Ukrajinom, moguće je vojno djelovanje

Vance: 'Postoje i sankcije koje bi mogle pogoditi Moskvu'

8.07 - Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance rekao je da bi SAD mogao pogoditi Moskvu sankcijama i potencijalnim vojnim djelovanjem ako ruski predsjednik Vladimir Putin ne pristane na mirovni sporazum s Ukrajinom koji Kijevu jamči dugoročnu neovisnost, izvijestio je u četvrtak Wall Street Journal.

"Postoje ekonomski alati utjecaja, postoje svakako i vojni alati utjecaja" koje bi SAD mogao upotrijebiti protiv Putina. Bezbroj je formulacija, konfiguracija, ali nama je stalo da Ukrajina ima suverenu neovisnost", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je razgovarao o ratu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i odvojeno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, te je američkim dužnosnicima naložio da počnu pregovore o okončanju gotovo trogodišnjeg sukoba.

Telefonski pozivi uslijedili su nedugo nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth rekao ukrajinskim vojnim saveznicima u Bruxellesu da je povratak na granice Ukrajine prije 2014., prije nego što je Rusija anektirala Krim, nerealan i da SAD ne vidi članstvo Kijeva u NATO-u kao dio rješenja.

Ukrajinci su se u četvrtak zabrinuli da se Trump sprema prodati njihovu zemlju nakon telefonskog poziva Putinu. Ranije tijekom dana Trump je rekao da će Ukrajina biti uključena u mirovne pregovore s Rusijom. Rekao je novinarima u Bijeloj kući da će Ukrajina imati mjesto za stolom tijekom svih mirovnih pregovora s Rusijom o okončanju rata.

Kijev je rekao da bi bilo prerano razgovarati s Moskvom na sigurnosnoj konferenciji u petak.

“Mislim da će iz ovoga proizaći dogovor koji će šokirati mnoge”, citira WSJ Vanceovu izjavu. Predsjednik je otvoren za sve opcije, rekao je Vance. "On će reći: 'Sve je na stolu, idemo se dogovoriti'".

Potpredsjednik Vance je također rekao da bi se Trump mogao predomisliti ovisno o tome kako se budu odvijali pregovori. “Predsjednik Trump bi mogao reći, gledajte, mi ne želimo ovu stvar, možda nam se ona neće svidjeti, ali spremni smo je vratiti na stol ako Rusi nisu dobri pregovarački partneri ili postoje stvari koje su Ukrajincima vrlo važne i koje bismo možda željeli ukloniti sa stola”, rekao je.

Zrakoplov u kojemu je bio Rubio prisiljen vratiti se u Washington

7.44 - Zrakoplov zračnih snaga u kojem su bili američki državni tajnik Marco Rubio i predsjednik Odbora za vanjske poslove Senata Jim Risch, a koji je letio za Njemačku na Minhensku sigurnosnu konferenciju, bio je prisiljen vratiti se u Washington zbog tehničkih problema, izvijestio je AP.

"Ove večeri, na putu iz Washingtona za München, zrakoplov u kojem leti tajnik Rubio doživio je mehanički problem", rekla je glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce pa dodala:

Problem je otkriven sat i pol nakon polijetanja s baze Joint Base Andrews zbog kvara na vjetrobranskom staklu u pilotskoj kabini. Zrakoplov se vratio na mjesto polijetanja, gdje se planira organizirati daljnji let za Rubia drugim zrakoplovom.

Kašnjenje neće utjecati na planove državnog tajnika da nastavi svoje putovanje u Njemačku i na Bliski istok, no još uvijek nije jasno hoće li situacija dovesti do propuštanja važnih sastanaka u Münchenu, uključujući one s potpredsjednikom SAD-a i predsjednikom Ukrajine.

Pusić: 'Evo zašto je srijeda bila najbolji dan u životu Vladimira Putina'

7.20 - U RTL Direktu sinoć je gostovala bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

"Ta srijeda je bila sigurno najbolji dan u Putinovom životu. Dobio je sve što nije mogao izvojevati na bojnom polju. Vrlo je izgledno da će Ukrajina biti podijeljena ako prođe ovaj plan koji se da naslutiti. Da ćemo ponovo dobiti istočnu i zapadnu Njemačku odnosno da će Ukrajina biti podijeljena na istočnu i zapadnu Ukrajinu", rekla je.

Macron: 'Samo Zelenski može pregovarati u ime Ukrajine'

6.49 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da samo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski može pregovarati u ime svoje zemlje, upozorivši da bi dopuštanje "mira koji je kapitulacija" bila "loša vijest za sve", uključujući i SAD, izvijestio je u četvrtak Financial Times.

Trump: Američki i ruski dužnosnici sastat će se danas u Münchenu

6.25 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će se američki i ruski dužnosnici sastati u Münchenu u petak te da je Ukrajina također pozvana, međutim, Kijev je odgovorio da ne očekuje održavanje razgovora s Rusijom u njemačkom gradu, javlja Reuters.

"Oni će sutra imati sastanak u Münchenu. Rusija će biti tamo s našim ljudima. Ukrajina je također pozvana, usput rečeno. Nisam siguran tko će točno biti tamo iz koje zemlje, ali visoki dužnosnici iz Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država" rekao je Trump novinarima.

Sigurnosna konferencija

Kada su ga zamolili za dodatne informacije, Bijela kuća je odbila komentirati. Globalni politički i vojni čelnici okupljaju se u Njemačkoj na Minhenske sigurnosne konferenciji.

Ukrajina ne očekuje održavanje razgovora s ruskom stranom u Münchenu u petak i smatra da Sjedinjene Države, Europa i Ukrajina trebaju imati zajedničku poziciju prije pregovora s Moskvom, izjavio je savjetnik za komunikacije predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajina se neće odazvati?

"Razgovori s Rusima u Münchenu nisu predviđeni," rekao je ukrajinski savjetnik za komunikacije Dmytro Lytvyn.

Rusko veleposlanstvo u Washingtonu i misija pri Ujedinjenim narodima u New Yorku nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentarom na Trumpove izjave.

A sjećate li se što je bilo 1938. godine?

Trump je kasnije u četvrtak rekao: "Sutra je sastanak u Münchenu, a zatim idući tjedan sastanak u Saudijskoj Arabiji, ne sa mnom ili predsjednikom Putinom, već s najvišim dužnosnicima. I Ukrajina će također biti dio toga."

