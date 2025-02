Vesna Pusić u Direktu otkrila zašto je srijeda bila najbolji dan u životu Vladimira Putina

Jesu li to Donald Trump i Vladimir Putin dogovorili mir u Ukrajini, bez da su Ukrajinu išta pitali? Glavna je tema danas svih svjetskih medija, nakon što su se američki i ruski predsjednik telefonom dogovorili odmah krenuti u pregovore o zaustavljanju rata.

Ukrajina ne prihvaća mirovni sporazum bez uključenja Kijeva, poručuje Volodimir Zelenski. Europska unija upozorava da je svako brzo rješenje prljava igra, i da će podržati Ukrajinu ako se ne slaže. Dramatični i iznenađeni su komentari u Europi: Tumače da se Trump predao Putinu, da žrtvuje Ukrajinu, da se zaobilaze europski saveznici u pitanju koje se tiče njihove sigurnosti. U Moskvi su pak oduševljeni i impresionirani Trumpom.

Potencijalni kraj rata i sve implikacije dogovora Trump Putin za Direkt kod Mojmire Pastorčić komentirala je bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

Reakcija Europe je šok i zabrinutost. Zašto?

Ta srijeda je bila sigurno najbolji dan u Putinovom životu. Dobio je sve što nije mogao izvojevati na bojnom polju. Vrlo je izgledno da će Ukrajina biti podijeljena ako prođe ovaj plan koji se da naslutiti. Da ćemo ponovo dobiti istočnu i zapadnu Njemačku odnosno da će Ukrajina biti podijeljena na istočnu i zapadnu Ukrajinu. Međutim, ono što je bilo možda najzanimljivije da su Putin i Trump vodili taj razgovor o dvije različite teme de fakto. Trump je govorio o miru u Ukrajini koji žrtvuje naravno ukrajinski teritorij i koji ide na ruku Putinu. Pokazalo se da je bilo mnogo pametnije da je investirao u cyber naoružavanje nego u konvencionalno naoružavanje. Putina je u tom razgovoru najmanje interesirao kraj rata u Ukrajini jer kao što mi znamo i on zna, da on može završiti rat u Ukrajini za čas. Naprosto samo prestane. To ga nije posebno interesiralo. Puno više ga je zanimalo su uzroci koji su do te situacije doveli. Drugim riječima povratak stare politike sfera interesa gdje je on najmanje spominjao Ukrajinu, a u prvom redu je spominjao istočnu i srednju Europu. Dakle, države koje su članice NATO-a i koje su članice EU.

Hoće li se u ovom situaciju Europu uopće pitati, hoće li Europa uopće imati glasa u dogovoru Putina i Trumpa?

U dogovoru čini se da neće, ali u stvarnoj situaciji na terenu Europa, ako se organizira i stane na poziciju svoje vlastite obrane jer Ukrajina je sigurno obrana Europe - će imati utjecaja. Ako je u stanju taj utjecaj artikulirati i postavit se kao jedna zainteresirana strana, što svakako je u ovom slučaju. Jer sve što se dogovore Trump i Putin nije nužno da će baš tako točno i ispasti. Međutim, u ovom trenutku mi ne vidimo točno da je Europa postavila taj svoj stav i potkrijepila ga svojim obrambenim kapacitetima. Ne vidimo ni lidere. Glavni lider koji se može prepoznati u Europi je primjer Poljske Donald Tusk, koji je direktno zainteresiran jer je na prvoj liniji obrane i na prvoj liniji ruskog udara što je Putin više-manje i rekao.

Dojam je kao da je zapravo Zelenski ostao sam. Što je možda neki najbolji scenarij? Što Ukrajina uopće može očekivati da će dobiti nakon ovoga dogovora?

Naime, ono što će dobiti to je zapravo samo po sebi pokazuje koliko je apsurdna situacija da bi Ukrajina trebala dobiti Ukrajinu. Ukrajina je samostalna demokratska država koja je prije tri godine napadnuta. Uspjela se obraniti i na kraju će uz američku pomoć, Trumpovu pomoć, Putin dobiti što nije uspio, a svi su mislili da će Ukrajina pasti na bojnom polju. Tu nije pala, pala je na diplomaciji koja se događa iznad njezine glave, a bome i iznad glave svih nas, dakle Europljana, jer to je pitanje i europske obrane. Isti taj dan kad su Putin i Trump ovako uspješno za Putina razgovarali je novi američki ministar obrane rekao: Prvo, granica financiranja obrane za članice NATO- a više nije 3 posto, kao što je dogovoreno u Wellesu, nego je 5 posto. Drugo, Amerika nema više što braniti Europu. Europa konvencionalnu obranu mora organizirati sama što postavlja dva pitanja. Da li to znači da se sve američke trupe koje su u Njemačkoj u Italiji i po cijeloj Europi povlače? I drugo. Što je s člankom 5. NATO saveza, a to je napad na jednu članicu je napad na sve.

Je li Amerika u ovom trenutku i dalje saveznik Europe, odnosno može li Europa uopće računati na Ameriku kao partnera u obrani?

Ono što dolazi od američkih dužnosnika, dakle predsjednika i ministra obrane, je da - ne može. Direktno da ne može. Dakle, Europa je bila uspješni politički savez, bila je i uspješni ekonomski savez, ali nikad nije bila uspješni obrambeni savez zato što je smatrala da nikada neće doći u ovu situaciju da je taj transatlantsko savezništvo tako jako da to uopće nema mogućnosti da dođe do toga. Ova srijeda je bila tako dramatična i pokazala tu ogromnu promjenu gdje smo se vratili natrag na politiku velikih sila u kojoj je u ovom trenutku Amerika apsolutno jednaka tako velika sila. Naravno, ona ima demokratsku infrastrukturu još koja koliko toliko funkcionira, iako je to sad upitno po ovome što Musk radi po državnoj upravi u Americi. Ali što se tiče stava administracije, on nije ništa prijateljski prema Europi nego druge dvije velike sile, odnosno ajmo reći jedna i pol, a to je Kina i naročito Rusija koja je možda pola velike sile. Ali što se Europe tiče Rusija jest velika sila jer je na našim granicama. Dakle, Amerika je s Trumpom došla u jednu situaciju u kojoj se čini da nema saveznika. Da na sve saveznike stavlja carine, dodatne poreze, Dakle, kroz taj jedan proces postepeno ujedinjuje svoje bivše saveznike protiv sebe i ujedinjuje ih i usmjerava ja bih rekla da neke države na koje Europa i nije gradila pretjerano ekonomsko savezništvo. Tu u prvom redu mislim na Kinu.

Cijeli razgovor Vesne Pusić kod Mojmire pogledajte u videu.

