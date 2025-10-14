'Gdje mi je kosa?!' Trump bijesan zbog naslovnice Time magazina

Američki predsjednik Donald Trump požalio se na "super lošu sliku" na naslovnici časopisa Time vezano za članak o njegovim povijesnim mirovnim naporima na Bliskom istoku.

Fotografija časopisa Time , snimljena iz niskog kuta s kamerom usmjerenom prema vedrom nebu, čini se da pokazuje nedostatak volumena u predsjednikovoj kosi, objavio je Newsweek.

Trumpu se fotografija nije svidjela, iako je cijenio naslovnu priču časopisa, koja je predsjednikov mirovni napor na Bliskom istoku proglasila "njegovim trijumfom".

"Časopis Time napisao je relativno dobru priču o meni, ali slika bi mogla biti najgora svih vremena", napisao je Trump na Truth Socialu rano u utorak.

"'Nestala' mi je kosa, a onda mi je na glavi lebdjelo nešto što je izgledalo kao lebdeća kruna, ali izuzetno mala. Stvarno čudno!", ustvrdio je.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Tijekom godina, plava frizura 79-godišnjaka, koju opisuje kao "prekrasnu", dobila je gotovo jednaku pažnju kao i njegova politika.

