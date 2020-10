DOMAĆI POLITOLOG ANALIZIRAO OBRAČUN TRUMPA I BIDENA: ‘Američki stvar radi jezivu stvar za samu Ameriku

Svoj pogled na sučeljavaje Donalda Trumpa i Joea Bidena dao je dekan zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, Zoran Kurelić

Sat i pol deranja, uvreda i laži obilježilo je utorak u Sjedinjenim Američkim Državama. Suluda debata između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog protukandidata Joea Bidena u nekim se trenucima pretvorila u birtijašku svađu. Inozemni analitičari gotovo su jednoglasni kako je ovo sučeljavanje dvojice političara bilo sramotno te nagovijestilo sumrak demokracije u Americi. Dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Zoran Kurelić za RTL je prokomentirao što je vidio u noći s utorka na srijedu.

“Bila je to debata za predsjednika, ali su oni već u prvom segmentu podignuli je na visoku razinu netrpeljivosti, a ideja da govore dvije minute bila je loša, jer Trump je imao potrebe da stalno komentira i onda ga je voditelj prekidao i bilo je jasno od prvog segmenta da će se sve raspasti. Ali, razina osobne netrpeljivosti je bila neočekivano visoka i jasno je zašto su ljudi zgroženi”, ustvrdio je Kurelić.

Biden usporen, ali ne i pospan

Trump se tijekom čitavog sučeljavanja ponašao kao nasilnik iz škole. Bio je agresivan, upadao je u riječ, a vrijeđanje mu je već odavno svojstveno.

“To je bila dinamika debate, Trump se ponašao kao arogantni predsjednik, a Biden je slijedio precizne upute, da ne reagira i bio je izrazito smiren, nije gubio živce te je također dobio upute da ne gleda u Trumpa već da se obraća američkog narodu. Zadržao je tu koncentraciju i iznenadio me, mislio sam da će se raspasti u tih sati pol, ali nije gubio koncentraciju. On sigurno nije neinteligentan, ali je sigurno da je star. Cijelo vrijeme kampanje je bio usporen, ali jučer je pokazao da ipak nije tako pospan”, smatra uskoro bivši dekan FPZG-a.

Jezive stvari za Ameriku

U debati je malo bilo riječi o politici. Sve se svodilo na prepucavanje te iznošenja neistina ili poluistina. No, da toga nije bilo, tek bi se vidjelo kako debata, ustvari, nije ponudila nikakav sadržaj. U tome pogotovo prednjači Trump, koji je ponovno nastojao progurati tezu o prijevarama s poštom.

“On radi jezivu stvar za samu Ameriku, on dovodi u pitanje legitimnost samih izbora, a to je potpuno uobičajeno tamo”, rekao je Kurelić i nezahvalnu prognozu o tome tko će osvojiti mandat u Bijeloj kući ostavio otvorenu: “Kako stvari stoje, Biden bolje stoji, ali to će se mijenjati.”

