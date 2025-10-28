Dom im je postao pakao, a ne mogu pobjeći: 'Prvo su došle muhe, a onda i štakori'

Za Louise, što nije njezino pravo ime, dom je postao pakao iz kojeg ne može pobjeći. „Nismo se mogli maknuti od muha, a onda smo primijetili i da ima sve više štakora“, kaže.

Louise živi u blizini Bolton House Roada u Wiganu. Na kraju reda kuća u nizu nalazi se bivše dvorište za otpadni metal, koje je pretvoreno u ilegalno odlagalište otpada industrijskih razmjera, piše Sky News.

Kamioni su počeli dolaziti prošle zime, „20, možda 30 puta dnevno“, prisjeća se Louise. „Kamioni od osamnaest tona. Puni svakakvog otpada - pelene, crne vreće za smeće, kemikalije, plastika.“ U roku od nekoliko tjedana ona i njezini susjedi shvatili su da se otpad ne sortira niti se obrađuje, samo se istovaruje. Gomilao se sve više i više.

Obratili su se Gradskom vijeću, britanskoj Agenciji za zaštitu okoliša i policiji, no Louise tvrdi da nitko nije učinio ništa kako bi zaustavio kamione. Njezin umirovljeni susjed Tom kaže da se činilo kao da „vlasti jednostavno nisu htjele znati“.

Ipak se sjeća da ga je netko iz Vijeća pitao može li „otići i pogledati umjesto njih“ te „javiti“ što se točno odlaže. Louise i Tom toliko su zabrinuti zbog toga tko bi mogao stajati iza svega da pristaju govoriti samo anonimno.

Požar koji je trajao devet dana

Do srpanjskih vrućina, odlagalište je već bilo prepuno. Kamioni su prestali dolaziti mjesecima ranije, pa je 25.000 tona otpada, nekoliko katova visoko, ležalo i trulilo na suncu.

Kamioni i vozila u bivšem dvorištu za otpad ležali su zakopani, nevidljivi, ispod naslaga istrunulog smeća, a onda je buknuo požar. Devet dana deseci vatrogasaca iz cijelog Velikog Manchestera borili su se kako bi ga obuzdali.

Obližnja osnovna škola morala se zatvoriti zbog otrovnog dima. Zbog ogromne količine vode koju su vatrogasna vozila koristila za gašenje, stanovnici su ostali bez vode, dok su na vrućini višoj od 30 °C morali držati prozore i vrata zatvorene.

Neki su završili s upalama pluća, a drugi su hospitalizirani. „Strašno je što se dopušta da ljudi žive pokraj tog otrovnog otpada, nakon što smo svi molili za pomoć, a ništa se nije dogodilo“, kaže Louise.

Unosan posao kriminalaca

Sky News istražio je kako je zločin s otpadom u cijeloj zemlji u porastu te kako je postao unosan posao kojim upravljaju kriminalne bande. Plaćanje za odvoz otpada, a zatim njegovo ilegalno odlaganje bez sortiranja i plaćanja poreza, jednostavan je način da se zaradi ogroman novac, uz slabe kazne i golemu štetu za okoliš.

Bivši ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša nazvao je to „novim narkoticima“. Procjenjuje se da se petina cjelokupnog otpada u Engleskoj ilegalno zbrinjava To je oko 34 milijuna tona godišnje – dovoljno da se napuni oko četiri milijuna kontejnera

Šteta za gospodarstvo iznosi oko milijardu funti godišnje, a legalni operateri gube dodatne 3 milijarde zbog izgubljenog posla. U srpnju su novinari Sky Newsa pronašli grupu sumnjivih organiziranih počinitelja ilegalnog odlaganja otpada koji su se na TikToku hvalili snopovima novca nakon što su bacili otpad u prirodu.

