Dodik pobijesnio: 'Tu BiH treba odnijeti oluja, sve živo da ne postoji'

Milorad Dodik je u svom obraćanju medijima najavio da će od svojih kadrova u institucijama tražiti blokiranje donošenja odluka.

“Ta BiH nama ne treba. Ona zabranjuje našim prijateljima da mogu sletjeti na aerodrom u Banja Luku. To nije njihov aerodrom. Nepravda je dovela do toga da oni imaju neki značaj. To je aerodrom Republike Srpske. Ljut sam na taj pasijaluk. Zašto? Zato što je prijatelj s nama? Ne može nijedan ministar djelovati unilateralno. Onda se čude što ljudi imaju drugačije stavove prema njima”, rekao je Dodik.

'Poniženje je, mi smo čovjeka pozvali u goste'

Dodao je kako je zabranjivanje slijetanja vojnog aviona neprihvatljivo te je izrazio nezadovoljstvo radom institucija BiH:

“Vi da zabranjujete nekom da ne može sletjeti u Banja Luku? A u Sarajevo kao može? Tražit ću od svih naših ljudi da više ne odlučuju. Ovo ne može drugačije. Poniženje je, mi smo čovjeka pozvali u goste. Mi smo mu dali formalna postavljenja. Očekivali smo da to sutra bude fin dan, a ne nešto što obilježava neki glupi Helez. Tu BiH treba odnijeti oluja, sve živo da ne postoji. Dobro je muslimanima Alija rekao: 'Ako ne možete napraviti demokratsku zemlju, ne zaslužujete da je imate, poručio je Dodik.

Ministar obrane Zukan Helez objasnio je da nije dao suglasnost za slijetanje vojnog aviona zbog mađarske podrške Miloradu Dodiku i nedostatka obrazloženja zašto Szijjarto želi putovati vojnim avionom.

Podsjetimo, Peter Szijjarto godinama koristi vojne i charter letove za službena putovanja, iako mađarski zakon propisuje korištenje komercijalnih letova radi uštede.

“Godinama unazad, mađarski premijer Viktor Orban i ministar Szijjarto pružaju otvorenu podršku Dodiku u njegovim djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost BiH. Također, mađarska strana nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar vanjskih poslova dolazi baš vojnim avionom”, rekao je Helez.

