Drama u Beogradu: Djevojka napala policajca, on je upucao u nogu

U središtu Beograda, ispred policijske postaje Savski venac, u četvrtak oko 4 sata ujutro, djevojka (24) iz Bosne i Hercegovine nožem je napala policajca koji je bio na dužnosti, a on ju je potom ranio u nogu, piše Telegraf.rs.

Detalji napada

Napad se dogodio na ulaznim stepenicama postaje. Policajac je pokušao izbjeći nekoliko uzastopnih napada i obuzdati djevojku, no ona nije odustajala od napada unatoč njegovim upozorenjima. Kako bi se obranio, policajac je bio prisiljen upotrijebiti službeni pištolj te ju je upucao u nogu.

Djevojka je odmah prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Prema prvim informacijama, djevojka je zadobila je ozljedu donjeg ekstremiteta, pri svijesti je i komunikativna.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a motiv napada na službenu osobu za sada je nepoznat i bit će utvrđen tijekom detaljne istrage koju će provesti nadležna tijela.

