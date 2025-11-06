Drama u Beogradu: Djevojka napala policajca, on je upucao u nogu
Kako bi se obranio od napada, policajac je bio prisiljen upotrijebiti službeni pištolj te ju je upucao u nogu
U središtu Beograda, ispred policijske postaje Savski venac, u četvrtak oko 4 sata ujutro, djevojka (24) iz Bosne i Hercegovine nožem je napala policajca koji je bio na dužnosti, a on ju je potom ranio u nogu, piše Telegraf.rs.
Detalji napada
Napad se dogodio na ulaznim stepenicama postaje. Policajac je pokušao izbjeći nekoliko uzastopnih napada i obuzdati djevojku, no ona nije odustajala od napada unatoč njegovim upozorenjima. Kako bi se obranio, policajac je bio prisiljen upotrijebiti službeni pištolj te ju je upucao u nogu.
Djevojka je odmah prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Prema prvim informacijama, djevojka je zadobila je ozljedu donjeg ekstremiteta, pri svijesti je i komunikativna.
Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a motiv napada na službenu osobu za sada je nepoznat i bit će utvrđen tijekom detaljne istrage koju će provesti nadležna tijela.
