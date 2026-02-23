Jezive snimke s Jahorine: Djevojčica (9) visi sa sedežnice, vrišti kako ne može više, zatim pada...

U nedjelju se na skijalištu na Jahorini dogodila nesreća u kojoj je dijete visjelo sa sedežnice. Zahvaljujući brzoj reakciji drugih skijaša, spriječena je veća tragedija, piše Drina info. Na snimci koju su objavili na svom Instagramu vide se dvije osobe kako drže dijete koje visi sa sjedala dok prolaznici trče kako bi pomogli da sigurno siđe.

Zasad nije poznato je li dijete ozlijeđeno. Vjeruje se da se radi o djevojčici (9) koja se nalazila na šesterosdežnici na Prači sa svojom bakom iz Čačka. Muškarac koji je bio na mjestu događaja ispričao je za Telegraf kako se incident dogodio.

"Bio sam pored njih, ali u tom trenutku sam gledao na drugu stranu i nisam primijetio trenutak kada se djevojčica odsklizala, jer se to dogodilo prije nego što smo spustili tu zaštitnu prečku. Već je visjela i samo se jednom rukom držala za vrh žičare. Tada sam vidio čovjeka kako daje svoje štapove dječaku pored sebe i on ju je uhvatio objema rukama i malo povukao gore, ali nije je mogao skroz izvući", rekao je muškarac za Telegraf i dodao da se prestravio kada je shvatio što se moglo dogoditi ako ne zaustave sedežnicu i ako odu na veću visinu. Srećom, zaustavili su, ali su već bili na visini.

Vrištala je da ne može izdržati

"Djevojčica je vrištala da više ne može izdržati, ali srećom ljudi iz skijališta brzo su došli i raširili mrežu, pa smo je pustili da upadne u nju. To je trajalo nekoliko minuta... srećom sve je dobro završilo. Kasnije sam vidio kada se ustala da je sve u redu, hvala Bogu. I njezini roditelji su došli po nju", dodao je. Iz OC Jahorina rekli su kako je do incidenta došlo zbog neprimjerenog ponašanja prilikom korištenja sedežnice.

"Jučer je, zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji naših zaposlenika, spriječen mogući incident na početnoj stanici šestosjedne žičare Skočine. Pravovremenom intervencijom zaposlenika OC-a, situacija je odmah stavljena pod kontrolu, bez posljedica za korisnike žičare“, stoji u priopćenju te dodaju:

"Ovim putem apeliramo na sve skijaše, a posebno roditelje i skrbnike, da se strogo pridržavaju propisanih uputa i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalne žičare. Odgovorno ponašanje ključno je za sigurno i nesmetano putovanje svih korisnika. Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ovisi i o suradnji i odgovornosti svih koji koriste skijašku infrastrukturu", dodaje se u priopćenju.

Podsjećamo, prije četiri dana na Jahorini se dogodila tragedija kada je dijete palo sa žičare. Dijete je zadobilo ozljede noge te da je prevezeno u bolnicu, gdje će biti zadržano na liječenju.

