Iz bolnice otkrili stanje djeteta koje je palo sa žičare na Jahorini, oglasilo se i skijalište

Dijete koje je palo sa žičare na skijalištu na Jahorini je zadobilo prijelom bedrene kosti te će biti prebačeno u bolnicu u Novom Sadu na daljnje liječenje, potvrdili su u četvrtak iz bolnice "Srbija" gdje je prvotno smješteno nakon teške ozljede.

Bolnica se oglasila nakon što se društvenim mrežama proširila snimka kako ispada iz košare žičare, dok ga grupa ljudi pokušava uhvatiti na snijegu. U pozadini su se čuli šokirani glasovi koji su sve pratili i pitali se zašto nitko nije uhvatio dijete pri padu.

Dijete je, nažalost, palo na snijeg i teško se ozlijedilo, no nije u životnoj opasnosti.

Očitovanje skijališta

Olimpijski centar Jahorina potvrdio je da se nesreća dogodila na polaznoj stanici šestosjeda Ogorjelica. Dijete je, kažu, bilo u pratnji majke i još jednog djeteta, prenosi Klix.ba.

"Odmah nakon što se uočio problem, žičara je zaustavljena, a spasilačka služba je reagirala u najkraćem roku i profesionalno pružila pomoć na licu mjesta", kazali su iz resorta.

Navode da je dijete zbrinuto, a nakon toga organiziran medicinski prijevoz.

Iz Olimpijskog centra napominju da im je prioritet sigurnost posjetitelja i da primjenjuju sve sigurnosne protokole.

"Sve okolnosti ovog događaja bit će dodatno sagledane u suradnji s nadležnim službama", zaključili su.

POGLEDAJTE VIDEO: Platak ima i noćno skijanje, otkrili su nam kad se možete skijati i u noći!