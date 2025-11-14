Djevojčica (2) umrla na zubarskoj stolici! Shrvani otac: 'Bol je prevelika. Ubili su je...'

Dvogodišnja djevojčica umrla je u stomatološkoj ordinaciji u Bukureštu u četvrtak. Dijete je doživjelo kardio-respiratorni zastoj i nisu je uspjeli reanimirati. Policija je sada otvorila istragu, piše digi24ro.

Majka je u četvrtak odvela kćer u stomatološku kliniku. Imala je dva karijesa i dobila je "djelomičnu anesteziju". Nakon 20 minuta, kažu izvori iz istrage, dijete je doživjelo kardio-respiratorni zastoj. Pozvana je hitna pomoć, a djevojčica je nekoliko minuta reanimirana, ali nije reagirala. Na kraju je proglašena mrtvom. U tijeku je istraga, a policija prikuplja dodatne dokaze. Tijelo će preuzeti tim sudske medicine, a točan uzrok smrti bit će utvrđen nakon obdukcije.

Nakon tragedije, oglasio se otac djevojčice.

"Bol je prevelika. Ubili su je, to je moje mišljenje", rekao je otac i ispričao da su njegovoj kćeri trebali očistiti dva karijesa. Testovi su pokazivali da ima jako povećane jetrene vrijednosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jetrene vrijednosti bile su enormne

"Napravili smo neke pretrage jer smo znali da mora na stomatološki zahvat. Nalazi su stigli u srijedu navečer oko 21 ili 22 sata. Supruga ih je poslala liječniku, rekla mu da su neke vrijednosti jetre veće, šest puta veće od dozvoljene granice", ispričao je. Razgovarali su i s anesteziologom.

"Međutim, 20 minuta, nakon što su je sedirali, dijete je doživjelo kardio-respiratorni zastoj, a nas su obavijestili tek nakon sat vremena. I hitna pomoć je, također, došla nakon sat vremena“, rekao je djevojčičin otac i dodao da ih nisu pustili k njoj. Smjeli su ući tek nakon četiri sata. Prema njegovim riječima, djevojčica nije imala zdravstvenih problema.

"Nije imala nikakvih problema, apsolutno nikakvih problema. Vrijednosti jetre bile su joj šest puta veće od normalnih, ali nije imala problema", dodao je. Na pitanje je li dao pismenu suglasnost da se djevojčica sedira, otac je objasnio da te natjeraju na to. Majka je potpisala koja ima i poruke s liječnikom na WhatsAppu, gdje mu je rekla da bi bilo bolje da promijene termin, a liječnik je rekao - ne, da dođe, da je sve u redu.

"Ne znam što je bilo, nesvijest, nepažnja...", dodao je otac u suzama.