Dječak (8) umro nakon što je slomio ruku u školi: Obitelj za smrt krivi bolnicu

Osmogodišnji Matthew Breen iz Rathnewa u Irskoj umro je nakon što mu je pozlilo dok je čekao liječenje slomljene ruke, prema izjavi njegove obitelji, piše Metro.co.uk.

Matthew je zadobio dvostruki prijelom ruke u nesreći u školi 6. studenog. Odvezen je u bolnicu, ali je otpušten istog dana i sljedećeg dana zakazan za operaciju. Njegova obitelj kaže da se činio "potpuno dobro" osim ozljede na dan nesreće. Međutim, počeo se osjećati loše nakon što ga je majka dan kasnije odvela u Dječju bolnicu Crumlin.

Matthewu su dali tablete i steroide, ali je cijeli dan povraćao, a kasnije je počeo imati problema s disanjem, ispričao je rođak. U bolnici su mu rekli neka prošeće i dali mu vode.

Nije mogao disati

Bolnica ga je otpustila i zakazala mu pregled kod specijalista za pluća u bolnici Tallaght 11. studenog.

Večer prije pregleda, problemi s disanjem su se pogoršali i na kraju je prestao disati. Obitelj je pozvala hitnu pomoć. Bolničari su ga uspjeli reanimirati i odveli natrag u Dječju bolnicu Crumlin gdje je stavljen u induciranu komu. Umro je tjedan dana kasnije.

Obitelj trenutno prikuplja novac putem GoFundMe-a kako bi pomogla Matthewovoj obitelji.

Osmogodišnjak je bio najstariji od petero braće i sestara. Opisali su ga kao najvoljenijeg malog dječaka kojeg su voljeli svi koji su ga poznavali.

