Učenik 7. razreda Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" K.K. (13) gledao je filmove i serije koji su se bavili patnjom najbližih članova obitelji ubijenih u zločinima. Masakr kakav Srbija ne pamti dogodio se u srijedu kad je maloljetnik ubio 8 učenika i portira, a teško ranio još šest kolega i profesoricu povijesti, piše Telegraf.rs.

Neslužbeno, dan prije zločina, pogledao je američki film o masakru u školi.

Jeziv je podatak da nakon zločina nije pokazao trunku kajanja. Prilikom uhićenja bio je hladan.

"U sobi dječaka nađena je skica po kojoj se kretao. Na drugoj ceduljici imao je popis od 16 djece. Istraga je pokazala da neke nije ni poznavao. Sumnja se da je htio njihovu smrt jer su u nečemu, navodno, bili bolji od njega. Nakon krvavog zločina iskočio je kroz prozor i pozvao policiju. Policajcima je rekao da je on "psihopat kojeg treba malo smiriti." U krvavi pohod krenuo je s očeva dva pištolja i 4 Molotovljeva koktela", kaže sugovornik za Telegraf.

U streljanu odlazio s ocem od svoje 12 godine

Vještinu pucanja stekao je u streljani. U poznatu beogradsku streljanu odlazio je s ocem od svoje 12 godine. Sumnja se da je vježbao i na drugim lokacijama jer je imao veliku preciznost.

Portira u školi je pogodio sa velike udaljenosti od 14 metara. Za dvije minute iz pištolja je upucao 16 osoba. U sefu njegovog oca nađeno je još 5 pušaka. Dva pištolja je K.K. odnio u školu. Istraga je pokazala da je do detalja mjesec dana planirao zločin.

Točno je znao i podatak da prije 14 godine nije kazneno odgovoran i da mu je za to ostalo još dva mjeseca.

U kritičnom stanju je još dvoje djece.

Ravnatelj školske uprave Beograd, Dragan Filipović, rekao je danas da iako je odlučeno da se učenici Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u kojoj se dogodila tragedija, vraćaju na nastavu u srijedu 10. svibnja, povratak svakog učenika ovisi od toga kako se budu osjećali i dodao je da će sve iduće aktivnosti u školi biti u potpunosti prilagođene učenicima.

Filipović je rekao da su se zahtjevi roditelja učenika OŠ "Vladislav Ribnikar" uglavnom odnosili na premještanje učenika i rekonstrukciju škole.

'U školi organiziramo za svu djecu sve ono što je njima potrebno'

"Svatko tko uđe u školu, ima osjećaj da treba napraviti rekonstrukciju. Škola je inače jako dugo u stanju da joj je potrebna rekonstrukcija. Kad je riječ o premještanju učenika, to ne bi bilo dobro za djecu. Opet bi i u drugoj školi, prolazili kroz iste priče sa vršnjacima, opet bi se vraćali na to kako se dogodilo, zašto se dogodilo, kako je to izgledalo… Djeca ne bi imala priliku završiti s tim što se dogodilo. Naravno da to nije lako, ali upravo zato u ovoj školi organiziramo za svu djecu sve ono što je njima potrebno", navodi Filipović.

Dragan Filipović kaže da će u školi biti prisutne i kolege iz Ministarstva zdravstva, ali i drugih zdravstvenih ustanova.

"Inače u školi danima unazad i idućih dana dokle god to bude potrebno, bit će kolege iz Ministarstva zdravstva, iz Klinike za neurologiju i iz Instituta za mentalno zdravlje i Kliničkog centra Srbije. Jučer je bilo osam kolega i rade se i grupne i individualne terapije. Svjesni smo razlike i činjenice, da školu pohađaju učenici od 7 do 15 godina, odnosno od prvog do osmog razreda, da svakoj grupi djece treba pristupiti drugačije", objašnjava Filipović.

"Ono što su jučer roditelji mlađih razreda rekli je da bi njima značilo da posjet psihoterapeuta bude u okviru njihovog razreda. Mi smo također to preporučili jer djeca u grupi najbolje dobivaju informacije i osnažena su da pitaju. Pogotovo kad je riječ o djeci najmlađeg uzrasta", dodaje.

Planirao ubiti 16 djece

Također, ravnatelj školske uprave tvrdi da su jasno objavljeni termini kada će kolege iz Ministarstva zdravstva biti prisutne u školi.