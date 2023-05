Dječak (13) osumnjičen je da 3. svibnja ubio osmero učenika i redara u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu te ranio još šestoro učenika i učiteljicu povijesti, po internetu je pretraživao sve o Kaznenom zakonu Srbije, doznaje Kurir.

Medij je i ranije objavio dječakov iskaz u kojem navodi 'da se nimalo ne kaje', a detaljno je objasnio i svoj plan kako je izračunao da neće kazneno odgovarati.

Policija je, naime, zaplijenila dječakov telefon i računalo, a sav materijal je poslan na vještačenje.

"On je danima na Googleu istraživao Kazneni zakon, odnosno koja je dobna granica za odlazak u zatvor u našoj zemlji", objasnio je izvor za Kurir te napomenuo da je dječaj smješten u jednu psihijatrijsku kliniku. "Zbog toga je, kako se sumnja, svjesno izabrao baš ovaj trenutak za napad, jer je shvatio da djeca do 14 godina ne idu u zatvor i nisu kazneno odgovorna. Praktički je požurio da do svog 14. rođendana, koji je u srpnju, počini zločin kako ne bi mogao biti kazneno gonjen", dodaje izvor.

Obožavao horor filmove i krimi-serije

Dječak je pored "pucačkih" video-igrica i odlaska u streljanu, navodno trenirao i airsoft, koji je vojno-taktička simulacija. Kako kažu izvori za Kurir, na treninge ga je dovodio otac i zajedno su simulirali pucanje iz replika pušaka. Pored ovih hobija, obožavao je gledati krimi-serije i horor filmove.

"Stalno je gledao američku seriju "Zločinački umovi", u kojoj tim agenata vrijedno radi na otkrivanju ubojice, koji je "na brilijantan način" isplanirao, a zatim i počinio zločin", otkriva dalje izvor.

Da je uživao u horor filmovima, govori to što je na Fejsu objavio sliku svog lika u ljubičastoj boji, sa križevima preko očiju i zašivenim ustima. Ta je fotografija napravljena po motivima jednog horor filma, kažu izvori.