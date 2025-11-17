Dječak (9) dobio vodene kozice: Pedijatar ga nije htio primiti u bolnicu, umro tri dana kasnije

U Dobroj Vodi u Crnoj Gori pokopan je devetogodišnji dječak Amar Rašketić koji je iznenada preminuo 15. studenog. Tri dana prije, dječak je dobio vodene kozice, imao visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod liječnika

Primorskom portalu je potvrđeno da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opću bolnicu Bar tijekom noći između petka i subote. Međutim, dežurni pedijatar je procijenio nije potreba hospitalizacija. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo za nekoliko narednih sati. U subotu ujutro dječak je preminuo.

Do posljednjih nekoliko dana kada je dobio boginje, Amar nije imao zdravstvene probleme. Nalaz obdukcije bi trebalo pokazati uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka.

