FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENADNA SMRT /

Dječak (9) dobio vodene kozice: Pedijatar ga nije htio primiti u bolnicu, umro tri dana kasnije

Dječak (9) dobio vodene kozice: Pedijatar ga nije htio primiti u bolnicu, umro tri dana kasnije
×
Foto: Profimedia

Nalaz obdukcije bi trebalo pokazati uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka

17.11.2025.
13:21
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Dobroj Vodi u Crnoj Gori pokopan je devetogodišnji dječak Amar Rašketić koji je iznenada preminuo 15. studenog. Tri dana prije, dječak je dobio vodene kozice, imao visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod liječnika

Primorskom portalu je potvrđeno da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opću bolnicu Bar tijekom noći između petka i subote. Međutim, dežurni pedijatar je procijenio nije potreba hospitalizacija. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo za nekoliko narednih sati. U subotu ujutro dječak je preminuo.

Do posljednjih nekoliko dana kada je dobio boginje, Amar nije imao zdravstvene probleme. Nalaz obdukcije bi trebalo pokazati uzrok iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Podaci o oružju u Crnoj Gori su alarmantni: Državni vrh sazvao sastanak nakon horora u Cetinju

Vodene KoziceCrna GoraPreminuo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZNENADNA SMRT /
Dječak (9) dobio vodene kozice: Pedijatar ga nije htio primiti u bolnicu, umro tri dana kasnije