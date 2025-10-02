Dječak (6) s autizmom nestao u šumi punoj medvjeda: Traže ga već dva tjedna

Majka šestogodišnjeg Dariusa Macdougalla koji je nestao na kampiranju 21. rujna vjeruje da netko zna što mu se dogodilo. Dječak je šetao s rođacima kada se izgubio u Crowsnest Pass u jugozapadnoj Alberti u Kanadi, području u kojem živi dosta medvjeda. Na kampiranju su bila i njegova mlađa braća i rođaci, piše Metro.co.uk.

Kako dani prolaze, Dariusu su šanse za preživljavanje sve manje. Sada je na pet posto šanse, piše Metro.co.uk.

Spasioci puštaju njegove omiljene pjesme dok pretražuju guste šume, planine i potoke u opasnoj regiji.

Majka uvjerena da netko ima odgovore

"Ništa od ovoga mi nema smisla. Netko na toj planini nešto zna. Dijete ne nestane samo tako, a ja ću nastaviti pritiskati da dobijem odgovore", napisala je majka Maegan Bernicky na Facebooku i dodala da je njezin sin autističan i da možda ne reagira na pozive spasilaca.

"Dok me prate ove neprospavane noći, pitam se gdje je? Je li siguran? Koliko je uplašen? Zna li da ga volim? Pitam zašto baš njega? I opet gdje je? Ovo se gotovo uopće ne osjeća stvarno, kao san. Spreman sam se probuditi", dodala je.

Helikopteri, dronovi, ronioci i timovi pasa neprestano traže Dariusa otkako je nestao.

"Ako je Darius još uvijek na mjestu pretrage, vjerujemo da više nije živ“, rekli su iz policije. Dodali su da ne sumnjaju o nekakvom kaznenom djelu, a ništa ne ukazuje da nije u području pretrage.

Darius je opisan visok 120 cm s kratkom smeđom kosom. Posljednji put je viđen u plavo-sivoj majici s kapuljačom i trenirci.

Crowsnest Pass ima sve veći problem sa sukobima ljudi i medvjeda, uključujući nedavne napade poput onog u rujnu 2024., gdje je muškarac helikopterom prevezen u bolnicu u Calgaryju nakon što ga je medvjed napao u području Allison Creek Roada.

