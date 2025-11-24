Tinejdžer silovao djevojčicu (12). Drugi je sve snimio, a treći ju ucjenjivao

Stravičan slučaj potresao je Sjevernu Makedoniju gdje je policija privela 16-godišnjaka zbog sumnje da je silovao 12-godišnju djevojčicu, koju je grupa dječaka kasnije ucjenjivala i dijelila snimku mučnog čina.

Sve se, prema izvješću policije, dogodilo sredinom studenog.

"Dana 24. studenog 2025. u 10 sati policijski službenici priveli su šesnaestogodišnjaka iz Ohrida zbog sumnje da je 12. studenog 2025. počinio preljub s dvanaestogodišnjom djevojčicom iz Ohrida, dok je drugi maloljetnik snimao taj čin. Snimku je potom pronašao četrnaestogodišnjak iz Ohrida, koji je djevojčicu ucjenjivao da bude s njim u vezi, inače će objaviti video", stoji u policijskom priopćenju koje citiraju regionalni mediji.

Djevojčica je podvrgnuta liječničkom pregledu te su ju u pratnji roditelja ispitali policajci i socijalni radnici.

Protiv počinitelja će biti podvrgnute odgovarajuće optužnice, najavilo je tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova.

POGLEDAJTE VIDEO: Počelo suđenje dječacima za silovanje učiteljice