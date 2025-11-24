FREEMAIL
STRAVA U REGIJI /

Tinejdžer silovao djevojčicu (12). Drugi je sve snimio, a treći ju ucjenjivao

Foto: Shutterstock/ilustracija

Djevojčica je podvrgnuta liječničkom pregledu te su ju u pratnji roditelja ispitali policajci i socijalni radnici

24.11.2025.
16:31
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Stravičan slučaj potresao je Sjevernu Makedoniju gdje je policija privela 16-godišnjaka zbog sumnje da je silovao 12-godišnju djevojčicu, koju je grupa dječaka kasnije ucjenjivala i dijelila snimku mučnog čina. 

Sve se, prema izvješću policije, dogodilo sredinom studenog. 

"Dana 24. studenog 2025. u 10 sati policijski službenici priveli su šesnaestogodišnjaka iz Ohrida zbog sumnje da je 12. studenog 2025. počinio preljub s dvanaestogodišnjom djevojčicom iz Ohrida, dok je drugi maloljetnik snimao taj čin. Snimku je potom pronašao četrnaestogodišnjak iz Ohrida, koji je djevojčicu ucjenjivao da bude s njim u vezi, inače će objaviti video", stoji u policijskom priopćenju koje citiraju regionalni mediji. 

Djevojčica je podvrgnuta liječničkom pregledu te su ju u pratnji roditelja ispitali policajci i socijalni radnici. 

Protiv počinitelja će biti podvrgnute odgovarajuće optužnice, najavilo je tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova. 

POGLEDAJTE VIDEO: Počelo suđenje dječacima za silovanje učiteljice

SilovanjeSjeverna MakedonijaPolicija
