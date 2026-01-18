Morski pas teško ozlijedio dječaka (12): Hitno prevezen u bolnicu, liječnici mu se bore za život

Dječak, za kojeg se vjeruje da ima oko 12 godina, bori se za život nakon što ga je u subotu poslijepodne napao morski pas na istoku Sydneya. Napad se dogodio na plaži Shark Beach u Nielsen Parku, u predgrađu Vaucluse, a dječak je zadobio teške ozljede obiju nogu, piše The Guardian.

Hitne službe pozvane su na plažu oko 16.20 sati, a dječaku je odmah pružena prva pomoć. U intervenciji su sudjelovali timovi intenzivne njege i zračna medicinska služba, uključujući helikoptere CareFlight.

Dječak je s ozljedama opasnim po život prevezen u Dječju bolnicu u Randwicku u Sydneyu, potvrdio je glasnogovornik hitne pomoći.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema dostupnim informacijama, dječak je u trenutku napada plivao izvan ograđenog područja zaštićenog mrežom. Mreža protiv morskih pasa u Nielsen Parku bila je oštećena zbog velikih valova u travnju 2025., a popravci su završeni početkom prosinca.

Plaža je zatvorena, a policija savjetuje kupačima da izbjegavaju ulazak u vodu.

Prijašnji napadi

Na sjeveru Sydneya u rujnu je, nakon smrtonosnog napada morskog psa, poginuo 57-godišnji muškarac na plaži Long Reef. U studenom je 25-godišnji švicarski turist stradao u napadu morskog psa na plaži Kylies u Nacionalnom parku Crowdy Bay.

U ožujku prošle godine na plaži Gunyah na jugu Sydneya morski pas je ugrizao plivačicu u pedesetim godinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Opasne ozljede zbog snijega i leda, doktor otkrio dramatično stanje u Traumi i poslao upozorenje građanima