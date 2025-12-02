Dječaci (13) mačetom udarali po vlasniku kioska: Pušteni su na slobodu

Dvojica 13-godišnjaka iz Dortmunda napali su u petak malo prije ponoći vlasnika kioska mačetom i ozlijedila ga ozlijedila su vlasnika kioska mačetom. Muškarac je hitno operiran, ali nije životno ugrožen. Policija je maloljetnike ubrzo pronašla, no zbog dobi nisu kazneno odgovorni te su predani roditeljima, piše Fenix.

Prema priopćenju policije i državnog odvjetništva, maloljetnici su ušli u prostor kioska i bez ikakvog upozorenja napali vlasnika mačetom. Prema informacijama njemačkih medija, napadači su muškarca udarali po glavi, a on se pokušao zaštititi rukama.

Amputiran mu je jedan palac, dok su prsti druge ruke teško ozlijeđeni. Ozljede je zadobio i na prsima te na nozi.

Poznati od ranije

Policija je ubrzo nakon napada pronašla oba 13-godišnjaka u neposrednoj blizini kioska. Kod njih je navodno pronađena i mačeta. Kako su djeca mlađa od 14 godina, prema njemačkom zakonu ne mogu kazneno odgovarati.

Predani su roditeljima, a o slučaju je obaviješten i centar za socijalnu skrb. Najmanje jedan od maloljetnika već je ranije bio poznat službama zbog rizičnog ponašanja.

U Njemačkoj kaznena odgovornost počinje s navršenih 14 godina, pa djeca mlađa od te dobi nisu kazneno odgovorna čak ni u slučajevima teških nasilnih djela.

