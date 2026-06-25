Užas na Bledu: Dijete palo s vidikovca, a zatim niz strmu padinu

Dijete je teško ozlijeđeno kada je u četvrtak oko 10.35 sati palo s vidikovca u neposrednoj blizini Bledskog dvorca u Sloveniji.

Informaciju su na svojim sranicama potvrdili iz Slovenske uprave za civilnu zaštitu i spašavanje.

Gorski spasioci Gorske službe spašavanja Radovljica pružili su mu liječničku pomoć i pripremili ga za prijevoz, dok ga je dežurna ekipa spasilaca Gorske službe spašavanja Brnik helikopterom Slovenske vojske prevezla u Sveučilišnu bolnicu u Ljubljani, objavio je portal 24ur.com.

"Dijete se s vidikovca poskliznulo preko zida, a zatim niz strmu padinu", rekao je Toni Smolej, voditelj Gorske službe spašavanja Radovljica.

U spašavanju je sudjelovalo deset spasilaca. Rekao je da je dijete bilo u dvorcu sa svojom obitelji.

O padu djeteta u dubinu na području Bledskog dvorca u 10.46 sati obaviješten je i Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave Kranj.

Uz policiju, na mjesto događaja izašli su i gorski spasioci GRS Radovljica, medicinsko osoblje Hitne medicinske pomoći Bled te dežurni helikopterski tim gorskog spašavanja GRZS-a u kojem je i policajac iz gorske policijske jedinice.

"Prema informacijama koje imamo, obitelj iz Mađarske šetala je stazom oko Bledskog dvorca kada je dijete stalo na rub i palo u dubinu", objasnio je predstavnik za odnose s javnošću kranjske policije Roland Brajič.

Ogled mjesta događaja obavio je odjel kriminalističke policije Policijske uprave Kranj. Na mjesto događaja stigao je i dežurni istražni sudac te državni odvjetnik.

Policija prikuplja obavijesti o događaju i o svim saznanjima obavijestit će nadležno okružno javno tužiteljstvo.