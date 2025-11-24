Snimke razotkrile jeziva mučenja: Rusi vlastite vojnike bacaju u jame i hrane smećem

Mučenje, ponižavanje i ubojstva uobičajena su praksa u ruskoj vojsci. Kako je do toga došlo i zašto takozvana "anuliranja" prolaze nekažnjeno, pita se Deutsche Welle (DW) u svojem tekstu.

"Anulirali su mi dijete", žali se Tatjana Bykova u video poruci. Njezinog sina Andreja ubili su, kako kaže, zapovjednici. Imenuje ih i kaže da ih mrzi. Prvo su od njega iznuđivali novac, tražeći polovicu odštete koju je primio za ranjavanje, kaže ona. Kad im je odbio dati novac i umjesto toga kupio automobil, tražili su ga od njega da im da auto. Budući da je odbio predati automobil, ubijen je, kaže Bykova.

Ona je podnijela prijavu Istražnom odboru Ruske Federacije i Uredu glavnog tužitelja, ali ništa se nije dogodilo. Andrej Bykov je jednostavno proglašen nestalim. "Kako mi je rečeno, pretučen je na smrt. Leži u šumovitom području u blizini Galicinivke (selo u Donjeckoj oblasti Ukrajine – op. ur.)", rekla je Bykova neovisnom ruskom mediju u egzilu Verstka.

U listopadu 2025. web-portal pokrenuo je projekt kako bi skrenuo pozornost na raširenu praksu mučenja i takozvano "poništavanje" (ili "anuliranje") - kolokvijalni izraz za ubijanje suboraca u ruskoj vojsci. "Verstka" je također objavila imena više desetaka uključenih zapovjednika. Sljedećeg dana, Aleksandar Paščenko, zastupnik vladajuće stranke Jedinstvena Rusija iz republike Hakasija, odgovorio je na kritike jednog gnjevnog građanina rekavši: "Na prvoj crti bojišnice, bili biste poništeni za takve izjave." Time je potvrdio da se "poništenja" doista prakticiraju.

Zašto se mučenja i ubojstva događaju u vojsci?

"Ubojstvo suboraca samo je jedan aspekt teškog stanja ruske vojske. Mučenje je također rašireno", rekao je za DW vojni stručnjak Jurij Fjodorov. Videozapisi mučenja mogu se pronaći na Telegram kanalima posvećenima ratu. Primjerice, rekao je stručnjak, vojnike bacaju u jamu i hrane ih smećem jedan ili dva tjedna, ovisno o zapovjednikovom hiru. Ili su vojnici prisiljeni "zagrliti drvo". Vezuju ih za debla i ostavljaju tamo dan-dva dana bez hrane ili vode.

Vojnik može biti upucan, a zatim proglašen nestalim ili ubijen u akciji. Nadalje, od samovolje časnika ovisi hoće li vojnik biti poslan u napad gdje je rizik od smrti posebno visok.

Razlozi za "anuliranje" mogu uvelike varirati - neposluh, disciplinski prekršaji, konzumacija alkohola, svađe s časnicima ili odbijanje predaje dijela plaće. "Ako ljude smatrate potrošnom robom i sposobni ste nekoga ubiti slanjem u beznadnu bitku, onda ćete ubiti i u pozadini jer je netko počinio neki prekršaj, nije vam dao novac ili se posvađao", rekao je za DW vojni stručnjak Jan Matvejev.

Psihoanalitičarka Alina Putilovskaja govori o "prijenosu" i "izražavanju" agresivnih emocija: "Nadređeni koji sami čine te okrutne činove nasilja imaju također nadređene koji ih ismijavaju - na primjer, nerealnim naredbama i uskraćivanjem vitalnih zaliha njihovim jedinicama. Ti visokorangirani dužnosnici projiciraju prema vani sliku superiornosti, nepobjedivosti i prosperiteta. To dovodi do vrlo teških osjećaja među terenskim zapovjednicima, koje zatim iskaljuju na svojim podređenima."

Prema Putilovskoj, potonji osjećaju strah jer bi mogli postati meta agresije svojih nadređenih. Međutim, osjećaju i sažaljenje i krivnju prema pogođenim drugovima jer im ne mogu pomoći, dodaje psihoanalitičarka.

'Anuliranje' umjesto discipline

Jurij Fjodorov "otkazivanja" u vojsci pripisuje korumpiranim časnicima te kriminalnom i nediscipliniranom osoblju. Kaže da je časnički zbor u Rusiji postao problematičniji od 1990-ih, jer su mnogi ostali u vojsci jednostavno zato što nisu mogli pronaći posao u civilnom sektoru. Svoju oskudnu plaću nadopunjavali su koruptivnim praksama, kaže, poput prisiljavanja vojnika na neplaćeni rad. Upravo takvi časnici trenutačno služe u ratu u Ukrajini, dodaje on.

Stručnjaci se slažu da se i ruska vojska promijenila u ovom ratu i zbog novačenja plaćenika koji se bore za novac i osuđenih kriminalaca, koji donose vlastite 'vrijednosti' u vojne redove. "Da bi se cijela ova banda držala pod kontrolom, morale su se koristiti najbrutalnije metode", kaže Fjodorov.

Jedan od prvih poznatih primjera toga bio je video koji je kružio društvenim mrežama u studenom 2022. Prikazivao je Wagnerove plaćenike kako maljem ubijaju suborca.

Prema Janu Matvejevu, glavni razlog "anuliranja" je nedostatak discipline i odsutnost pravilno strukturiranog vojnog sustava. "Sve to potiče nekažnjivost, što vodstvo čini nemogućim. Nitko u ruskoj vojsci nije kažnjen za teške ratne zločine, poput ubojstava u Buči i Mariupolju. To je odmah signaliziralo da se ljudi mogu jednostavno ubijati bez kažnjavanja", kaže Matvejev. Uvjeren je da su "otkazivanja" narušila disciplinu u vojsci. Budući da vojska ništa ne poduzima po tom pitanju, ovaj se trend samo pojačava, smatra on.

'Iskorištavanje vojnika kao robova'

Oba stručnjaka su mišljenja da ruska vojska više ne bi bila spremna za borbu ako bi prestala praksa mučenja, zlostavljanja, iznude, "otkazivanja" i ratnih zločina. "U stvarnosti, cijelo funkcioniranje vojske temelji se na nekažnjivosti i iskorištavanju vojnika kao resursa, kao robova", naglašava Fjodorov.

Iz perspektive psihoanalitičarke Aline Putilovskaje, "otkazivanja" su metoda vršenja prisile, kontrole i zastrašivanja. "Vojsko vodstvo nije zainteresirano za izgradnju dugoročnih odnosa s ljudima jer zna da će uskoro uslijediti novi ljudi. Dvije stvari drže zajednicu na okupu, čak i u ratu: emocionalna povezanost i prisila. Ako se jedna od njih izgubi, kao u ovom slučaju s emocionalnom vezom, tada prisila preuzima prevlast, što u ovom slučaju eskalira u okrutnost koja doseže svoj ekstrem."

Matvejev također ističe da Rusi ne razumiju za što se zapravo bore. "Ukrajinska vojska zna, iako se suočava s vrlo teškim okolnostima i pati od velikih problema, za što se bori. Brani svoju zemlju. Većina u ruskoj vojsci je sasvim svjesna da je ovo ozbiljan, gnusan ratni zločin, u kojem se krije mnoštvo manjih zločina, i da se s tim moraju suočiti", kaže stručnjak.

