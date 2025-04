Avdagić pojasnio kolike su šanse da Trump silom pripoji Kanadu i ima li skrivene motive

Mark Carney, novi kanadski premijer, energično se obratio svojim glasačima nakon pobjede na parlamentarnim izborima s pitanjem:

"Tko je spreman graditi snažnu Kanadu?", rekao je je i zaradio gromoglasni pljesak. Kada je rekao da Amerika želi njihovu zemlju, resurse i budućnost, publika je spontano uzvratila: "Nikada!". Naglasio je kako je stari odnos integracije sa SAD-om gotov te najavio da će uskoro razgovarati s Donaldom Trumpom o "budućnosti dviju suverenih i neovisnih nacija" te jačanje partnerstva s europskim i drugim svjetskim zemljama.

"Ako SAD više ne želi biti na čelu svjetskog vodstva, tada će to biti Kanada", izjavio je. Američki predsjednik Donald Trump je pak na dan kanadskih parlamentarnih izbora zagovarao aneksiju Kanade SAD-u. Kako je uopće zamislio da se to može dogoditi i na koji način, za Danas.hr proanalizirao je geopolitički stručnjak Denis Avdagić.

"Novi premijer ne mijenja puno situaciju između Trumpa i odnosa s Kanadom jer je sam Trump izdiktirao da odnosi neće biti idilični. Učinio je to svojim izjavama od dolaska u Bijelu kuću", rekao je i prisjetio se kako je dosadašnjeg premijera nazivao guvernerom u kontekstu saveznih američkih država. Avdagić smatra da je upravo Trump presudio kanadskom izboru novog premijera jer se vjerovalo da će on biti iz konzervativnih redova, a ne liberalnih. Na pitanje za koga je zapravo Trump "navijao", Avdagić kaže:

"Posve je svejedno jer je Trump napravio atmosferu loših odnosa. Nitko u kanadskom političkom životu ne preferira status savezne američke države i podložnost Trumpu", rekao je. Geopolitički stručnjak pojasnio je i može li se povući poveznica između Trumpove želje za Kanadom i činjenicom da bi dopustio Putinu da anektira Krim.

Pitanje je koji su Trumpovi planovi

"Ne bi mogli baš takvu poveznicu raditi, ali jasno je da ovaj način međunarodne komunikacije od strane SAD-a nije nešto što je bilo tko mogao predskazati na ovoj razini. To posve narušava odnose na globalnoj razini, a posebno u kontekstu velikih zemalja prema malima. Ne vidim u ovom trenutku spremnost američkog društva da na silu preuzima bilo koji teritorij a pogotovo Kanadu. Kanada ne bi svojevoljno pristala. Takav sukob, ako bi uopće bio realan, radi teritorija savezničkih zemalja, zapadnih zemalja, jedine supersile, u potpunosti bi vodile svijet u kaos, razorniji od trećeg svjetskog rata", objasnio je. Na pitanje kako onda Trump uopće misli pripojiti Kanadu, Avdagić kaže:

"Pitanje je li on to uopće očekuje i planira. Trump se mijenja u taktici, strategiji, ne samo iz tjedna u tjedan, ne iz dana u dan - nego u jednom danu. Koristi jako puno šokiranja i zasićivanja informacijama. Ne možemo biti sigurni što je u pozadini. Nedavno je imao izjavu da američki brodovi trebaju ići i kroz Panamski kanal i kroz Sueski kanal bez bilo kakvih naknada. Odjednom se pojavio i Sueski kanal", kaže Avdagić i dodaje da stručnjaci danas moraju imati instaliranu aplikaciju.

"Došli smo do toga da supersila ima svoju verziju Narodnih novina - službenog glasnika na društvenoj mreži Truth Social. Predsjednik SAD-a izdaje i promovira svoje coinove te ugošćuje ljude koji ih kupuju. Čak i za vrijeme prvog Trumpovog mandata to je bilo nemoguće, a sada smo skuhani kao žabe", šokiran je Avdagić i prisjetio se da je prije nekoliko mjeseci rekao da je Trumpov najveći protivnik koji ga može politički obuzdati - sud.

Amerika nema pravu oporbu

"U Americi ne postoji oporbeni politički rat koji postoji u Hrvatskoj gdje nije bitno je li vladajući rade dobro jer se oporba buni i proglašava svaki potez lošim ili premalo dobrim ili prekasnim. Što imate u SAD-u? Imate oporbene kandidate koji su pasivni", dodaje.

Sudovi za sada diktiraju i možemo reći da je jedan dio republikanskih senatora i kongresmena koji nisu u prvim Trumpovim redovima su garancija funkcioniranja američke politike u kakvim takvim okvirima.

"Da me netko pita da ocijenim šansu da SAD napadne Kanadu u narednih mjesec dana, rekao bih nula, apsolutna nula", rekao je. Na pitanje na koji način Trump misli postići da Kanada postane američka savezna država, Avdagić jednostavno kaže - nikako.

"Veći je problem s Grenlandom. Ta priča je suluda. Grenland ima mogućnost referenduma. I onda ovakva komunikacija, koja je neprihvatljiva. 'Mi ćemo to imati milom ili silom', 'nama to treba'… To nije način na koji ćete pridobiti Grenlanđane. Oni imaju pravo odcijepiti se. Milozvučni govor bi puno više pomogao, a Trump je takve govore skloniji upućivati Kim Jong Unu, Vladimiru Putinu nego onima koje navodno želi", rekao je i dodao kako je situacija trenutačno prekaotična, a teško je i vidjeti ima li tu nekih drugih namjera.

"Ponekad je ono što se odvija ono što se odvija na sceni samo paravan onoga što se odvija iza scene", kaže.

Trump je povukao jako puno poteza koji mijenjaju američko društvo. Kad pogledate broj otpuštenih američkih službenika, rezanje državne potrošnje...

Ocjena prvih 100 dana

"Svi čekaju ishod. Nije nužno da će biti loš, ali trenutačno izgleda kao hrpa slonova u staklarni", objašnjava. Slično je i carinama. Avdagić ne vjeruje da će se posljedice vidjeti u narednih tjedan, dva. Misli da će biti potrebno više vremena jer su američke korporacije znale da će se ovako nešto dogoditi i skladišta su se napunila prije Trumpovog "Dana oslobođenja".

Na pitanje kako bi ocijenio Trumpovih prvih 100 dana:

"Kao da je godina. Na temelju onoga što sam vidio, ne bih mu dao dobru ocjenu. Nisu ni građani baš zadovoljni, prema američkim anketama. Prema Foxu ima goru ocjenu od svojih recentnih prethodnika. Pogotovo ako gledate izvan Amerike. Ne toliko zbog učinaka nego zbog kaotičnosti koja ugrožava povjerenje jer se naš svijet bazira na povjerenju - od međunarodne razine do vaših domova. Od trenutka kad ustanemo, morate imati povjerenja da vaš grad, ulica, zemlja, kontinent, svijet funkcionira. Da imate zakone, radno mjesto, dovoljno hrane u trgovini i kod kuće - to je povjerenje. Kad ga krenete narušavati s vrha, to se spušta prema dolje", kaže Avdagić.

Što se tiče prvog Trumpovog testa i zaustavljanja rata u Ukrajini u 24 sata, Avdagić kaže da je to bilo sasvim nerealno i da i sam Trump sada kaže da nije tako mislio. Ipak, Avdagić smatra da mi uopće ne bi pričali o mogućnosti da se rat u Ukrajini završi ove godine da nije došlo do promjene u Bijeloj kući. Samo je pitanje kako će se završiti.

"Ovih sto dana je nešto što se može usporediti s prvom godinom drugih mandata. Previše je bilo kaosa da se da ocjena. Morat ćemo pričekati još neko vrijeme", kaže i dodaje da na ocjeni iz zalaganja ne bi dobro prošao. Loše zbog krize povjerenja koju je napravio.

"SAD je moćan i biti predsjednik SAD-a je nevjerojatna moć i Trump je sam rekao da mu je Biden rekao da uživa u mandatu jer ste vi doista najmoćnija osoba na svijetu, ali ta moć nije sveobuhvatna i potpuna. Možda jeste najveći, ali niste bog", zaključuje Avdagić.

