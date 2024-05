Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda najavio je u ponedjeljak da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ušao u društvo Vladimira Putina zbog optužbi za ratne zločine. Uz njega Sud traži naloge za uhićenje vođe Hamasa Yahye Sinwara zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog napada na Izrael 7. listopada i potonjeg rata u Gazi.

Iako je do eskalacije sukoba došlo u listopadu, kriza u Palestini traje godinama. Posljednjih tjedana ne prestaju propalestinski prosvjedi na američkim koledžima koji su ustali protiv Bidenove administracije koja podupire Izrael. Prosvjedi se polako šire i po Europi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Geopolitički analitičar Denis Avdagić naglasio je kako je važno da Palestinu prizna UN.

"Ta situacija je jedan najduži rat u povijesti čovječanstva uz neke kratke faze primirja. Ovo je teža eskalacija jer su političke okolnosti u Izraelu takve. One su možda najradikalnije - u smislu Izraela samoga - ali vidimo da je to otišlo predaleko. Američki partneri traže način kako to zaustaviti. Ovo jako šteti Bidenu u kontekstu predizborne kampanje. Kad pogledate prosvjede na sveučilištima, to su potencijalni glasači demokrata. Ako vide da njihova država ništa ne radi, onda se tu stvari mijenjaju", objasnio je stručnjak i dodao kako će sve što radi Netanyahu dugoročno veoma štetiti Izraelu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikada nisu bili u takvoj situaciji koja ostavlja dugoročne posljedice iako su i ranije bili prosvjedi. Ovo je čini mi se dosta ozbiljno. U Americi je došlo do vrlo kritične točke neizvjesne predizborne kampanje. Opstanak Bidena kao predsjednika mogao bi dovesti do toga da se drastično promijeni pristup prema Izraelu. Ono što je za Izrael dobro je odnos s Arapima, zbog čega primarno ovo mogu i činiti. Jedini koji su krenuli na njih su Iranci. Iza Netanyahua postoje oni koji kažu "Ovo je idealan moment".

Arapi kao da puštaju da se sve to događa. Ali situacija u Gazi je vrlo dramatična.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U prvom momentu njihovog ulaska u Gazu rekao sam da je ovo jako nenormalna situacija u kojoj se pola stanovništva prebacuje na pola Gaze i zatim udariti na taj dio, a nitko ne jamči da će to uništiti Hamas. Hamas na neki način jača nakon ovoga jer patnja stanovništva se sada pretvara u mržnju, to nikada nećete oprostiti", kaže i dodaje:

"S tim u vezi, nikad nam nije bila potrebnija međunarodna inicijativa prema rješavanju izraelsko palestinskog pitanja. Imamo tu blisko pitanje Kosova. Dok nemate državu kao takvu primljenu u UN, to ništa ne garantira, hoće li je netko priznati ili ne. Vidimo da je Kosovo u težem položaju nego BiH, a etnički gledano nije. Jer, stvari se ne mijenjaju, morate imati priznanje UN-a, to na neki način mijenja vaš položaj. Naravno, ne kompletno. Vidite na primjeru Ukrajine, gdje nije bilo pitanje samo toga jer Ukrajina je bila u UN-u i prije raspada Sovjetskog Saveza i priznala Hrvatsku kao neovisnu državu, ali njoj je i preko budimpeštanskog memoranduma bio zagarantiran suverenitet, a Rusija ni to nije ispoštovala", zaključio je Avdagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelci napali izbjeglički kamp, poginulo je više od trideset Palestinaca