Političar za vrijeme leta gledao golišave fotografije! Njegovo opravdanje je vrh: 'Morao sam...'

Američki Demokratski zastupnik Brad Sherman demantirao je da je gledao pornografiju tijekom leta, nakon što su se društvenim mrežama proširile fotografije na kojima promatra provokativne slike na svom iPadu u zrakoplovu. Umjesto toga okrivio je algoritam na društvenoj mreži X za pokazivanje oskudno odjevenih fotografija.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je jedan od putnika snimio kalifornijskog člana Kongresa kako zadubljeno gleda fotografije polugolih žena u donjem rublju. Objava je izazvala veliko zanimanje, a u 24 sata vidjelo ju je više od 13,7 milijuna korisnika.

Why did California Congressman Brad Sherman feel it was appropriate to look at porn on his iPad during a flight today? His district deserves better representation than this!! #CA32 pic.twitter.com/gAYZ82tyr2 — Dear White Staffers (@dearwhitestaff) November 14, 2025

Sherman je krivnju prebacio na Elona Muska i njegov X optužujući da su mu preplavili njegov "feed", odnosno vremensku crtu vrućim fotografijama. "Tu nema ništa više od listanja po Twitteru. Nažalost, Elon Musk je uništio Twitterov algoritam kako bi ljudima pružio sadržaj koji ne traže ili na koji se ne pretplate", poručio je glasnogovornik 71-godišnjeg zastupnika za The Post.

Sherman je za Punchbowl News kazao da su se golišave fotografije pojavile na njegovom "For You" zidu, odnosno algoritmom vođenoj stanici preporučenog sadržaja na društvenoj mreži X tijekom prekooceanskog leta.

Političar je pritom više puta negirao gledanje pornografije. "Ako letite preko oceana, puno toga pogledate na tabletu. Morao sam pogledati više od 1000 objava. Ako vidim sliku žene, smijem li je gledati dulje od zalaska sunca", upitao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Cajke, pašteta i AI slike: Mogu li Zurovca od skandala s bijesnim Audijem spasiti šale na vlastiti račun?